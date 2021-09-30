Представники уряду та місцевої влади домовилися про тарифи на теплопостачання до кінця опалювального сезону

Відповідно до домовленостей вартість опалення та гарячої води для населення не буде зростати.
У четвер, 30 вересня, представники Кабінету міністрів, НАК "Нафтогаз України", Асоціації міст України та Конгресу місцевих і регіональних влад підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021-2022 рр.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму виступі під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.
“Я вважаю, що це велика перемога”, - зазначив глава держави, підкресливши, що підняття цін не буде “попри будь-які ринкові зміни, коливання, тиск інших держав”.
Зеленський наголосив, що цього року підготовка до опалювального сезону стала особливим викликом для держави через зростання цін на газ у світі. Водночас він висловив прагнення підписати меморандум щодо стабільних тарифів на теплопостачання не тільки на один рік, але й на наступні три роки, “щоб не було сюрпризів для громадян”.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні підвищення тарифів на тепло і гарячу воду під час опалювального сезону не повинно відбутися, ціна на газ не буде перевищувати 8 грн за кубометр.