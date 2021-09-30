Представники уряду та місцевої влади домовилися про тарифи на теплопостачання до кінця опалювального сезону

Представники уряду та місцевої влади домовилися про тарифи на теплопостачання до кінця опалювального сезону

Відповідно до домовленостей вартість опалення та гарячої води для населення не буде зростати.

У четвер, 30 вересня, представники Кабінету міністрів, НАК "Нафтогаз України", Асоціації міст України та Конгресу місцевих і регіональних влад підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021-2022 рр.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму виступі під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

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“Я вважаю, що це велика перемога”, - зазначив глава держави, підкресливши, що підняття цін не буде “попри будь-які ринкові зміни, коливання, тиск інших держав”.

Зеленський наголосив, що цього року підготовка до опалювального сезону стала особливим викликом для держави через зростання цін на газ у світі. Водночас він висловив прагнення підписати меморандум щодо стабільних тарифів на теплопостачання не тільки на один рік, але й на наступні три роки, “щоб не було сюрпризів для громадян”.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні підвищення тарифів на тепло і гарячу воду під час опалювального сезону не повинно відбутися, ціна на газ не буде перевищувати 8 грн за кубометр.

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