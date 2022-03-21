Прем'єр-міністр Чехії розповів, як можна зупинити Путіна

Чехія закликає посилити санкції проти РФ.
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наголосив, що потрібно ввести ще більше санкцій проти країни-агресорки. Це, на його думку, може зупинити військові злочини РФ проти України.
Про це він написав у Twitter
"Російська армія спустошила український Маріуполь. Увесь світ бачить, що Володимир Путін здійснює військові злочини і що через його війну гинуть невинні люди. Ми повинні продовжувати домагатися чіткого та єдиного підходу до Росії та інших санкцій, це єдиний спосіб зупинити Путіна", - наголосив Фіала.
Ruská armáda zdevastovala ukrajinský Mariupol. Celý svět vidí, že Vladimir Putin se dopouští válečných zločinů a že kvůli jeho válce umírají nevinní lidé.— Petr Fiala (@P_Fiala) March 21, 2022
Musíme nadále prosazovat jasný a jednotný postup vůči Rusku a další sankce, je to jediná cesta, jak Putina zastavit.
Нагадаємо, переговори в режимі онлайн між українською та російською сторонами в понеділок, 21 березня, тривали півтори години. Далі весь день працюватимуть робочі групи.
Читайте також:
- У Запорізькій області окупанти публікують черговий фейк і намагаються дискредитувати ЗСУ
- "Ви вбиваєте своїх": Арестович закликав не знімати наслідки бомбардувань
- Більшість завдань окупаційні війська не виконали, Україна продовжує тримати рубіж оборони - Генштаб