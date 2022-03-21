Прем'єр-міністр Чехії розповів, як можна зупинити Путіна

Чехія закликає посилити санкції проти РФ.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наголосив, що потрібно ввести ще більше санкцій проти країни-агресорки. Це, на його думку, може зупинити військові злочини РФ проти України.

Про це він написав у Twitter

"Російська армія спустошила український Маріуполь. Увесь світ бачить, що Володимир Путін здійснює військові злочини і що через його війну гинуть невинні люди. Ми повинні продовжувати домагатися чіткого та єдиного підходу до Росії та інших санкцій, це єдиний спосіб зупинити Путіна", - наголосив Фіала.

Ruská armáda zdevastovala ukrajinský Mariupol. Celý svět vidí, že Vladimir Putin se dopouští válečných zločinů a že kvůli jeho válce umírají nevinní lidé.



Musíme nadále prosazovat jasný a jednotný postup vůči Rusku a další sankce, je to jediná cesta, jak Putina zastavit. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 21, 2022

Нагадаємо, переговори в режимі онлайн між українською та російською сторонами в понеділок, 21 березня, тривали півтори години. Далі весь день працюватимуть робочі групи.

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