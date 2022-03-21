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Прем'єр-міністр Чехії розповів, як можна зупинити Путіна

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Прем'єр-міністр Чехії розповів, як можна зупинити Путіна

Associated Press

Чехія закликає посилити санкції проти РФ.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наголосив, що потрібно ввести ще більше санкцій проти країни-агресорки. Це, на його думку, може зупинити військові злочини РФ проти України. 

Про це він написав у Twitter

"Російська армія спустошила український Маріуполь. Увесь світ бачить, що Володимир Путін здійснює військові злочини і що через його війну гинуть невинні люди. Ми повинні продовжувати домагатися чіткого та єдиного підходу до Росії та інших санкцій, це єдиний спосіб зупинити Путіна", - наголосив Фіала. 

Нагадаємо, переговори в режимі онлайн між українською та російською сторонами в понеділок, 21 березня, тривали півтори години. Далі весь день працюватимуть робочі групи

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