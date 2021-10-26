Прем'єрка Молдови спростувала інформацію про угоду з Україною щодо постачання газу

Прем'єрка Молдови спростувала інформацію про угоду з Україною щодо постачання газу

Молдова не купуватиме газ в України.

Інформація про підписання рамкової угоди між молдовським держпідприємством Energocom та "Нафтогазом" України про можливе постачання 700 млн кубометрів газу не відповідає дійсності.

Про це заявила прем'єрка Молдови Наталія Гаврилиця в інтерв'ю одному з державних телеканалів, повідомляє у вівторок, 26 жовтня Інтерфакс-Україна.

"Це хибна новина. Це неправда. З’явилася хибна новина", — зазначила вона.

Нагадаємо:

У вересні закінчився довгостроковий контракт на постачання російського газу до Молдови. "Газпром" та "Молдовагаз" подовжили дію контракту на місяць : у жовтні російська компанія постачає газ за ціною $790 за тисячу кубометрів газу (у вересні - $550 за тисячу кубів).

на постачання "Газпром" та "Молдовагаз" : у жовтні російська компанія постачає газ за ціною $790 за тисячу кубометрів газу (у вересні - $550 за тисячу кубів). Напередодні з'явилася інформація про те, що молдовська державна компанія Energocom та "Нафтогаз" підписали рамкову угоду про постачання у разі необхідності обсягу до 700 млн кубів газу. На відміну від 16 млн кубів, які Україна "позичила" Молдові з огляду на надзвичайний стан у країні, наразі йдеться про поставку виключно на платній основі. Наразі країна не придбала жодного кубометра.

Календар тижня: наскільки газова криза в Європі зачепить Україну

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання