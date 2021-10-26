Прем'єрка Молдови спростувала інформацію про угоду з Україною щодо постачання газу

Молдова не купуватиме газ в України.
Інформація про підписання рамкової угоди між молдовським держпідприємством Energocom та "Нафтогазом" України про можливе постачання 700 млн кубометрів газу не відповідає дійсності.
Про це заявила прем'єрка Молдови Наталія Гаврилиця в інтерв'ю одному з державних телеканалів, повідомляє у вівторок, 26 жовтня Інтерфакс-Україна.
"Це хибна новина. Це неправда. З’явилася хибна новина", — зазначила вона.
Нагадаємо:
- У вересні закінчився довгостроковий контракт на постачання російського газу до Молдови. "Газпром" та "Молдовагаз" подовжили дію контракту на місяць: у жовтні російська компанія постачає газ за ціною $790 за тисячу кубометрів газу (у вересні - $550 за тисячу кубів).
- Напередодні з'явилася інформація про те, що молдовська державна компанія Energocom та "Нафтогаз" підписали рамкову угоду про постачання у разі необхідності обсягу до 700 млн кубів газу. На відміну від 16 млн кубів, які Україна "позичила" Молдові з огляду на надзвичайний стан у країні, наразі йдеться про поставку виключно на платній основі. Наразі країна не придбала жодного кубометра.