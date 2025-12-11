ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
2 хв

Премія HR-бренд Україна: Патронатна служба Інтерпайп Пінчука здобула головне визнання журі за роботу з військовими

Патронатна служба ІНТЕРПАЙП стала переможцем премії HR-бренд Україна у номінації «Вибір журі». Це всеукраїнське визнання проєкту з підтримки мобілізованих та демобілізованих працівників компанії, родин загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників.

Премія HR-бренд Україна: Патронатна служба Інтерпайп Пінчука здобула головне визнання журі за роботу з військовими

Сьогодні у війську служать 1136 працівників Інтерпайп, 200 ветеранів працюють на заводах компанії в Дніпрі, Нікополі та Самарі. Від першого дня мобілізації і до повернення додому – корпоративна Патронатна служба поруч з ними та їхніми родинами. Адресно забезпечує військових технікою, амуніцією та обмундируванням, допомагає з лікуванням і реабілітацією, психологічним відновленням. Окремим напрямом роботи є реінтеграція ветеранів, в основі якої лежить підбір гідного робочого місця, зокрема й на виробництві.

– Ми починаємо реінтеграцію ветеранів в перший день служби, а не після повернення . Адже захисники цінують не слова, а реальні дії. Саме конкретна й своєчасна підтримка під час служби створює фундамент справжньої довіри. Четверо з п’яти наших військових повертаються до нас після демобілізація і ми разом шукаємо шляхи як полегшити адаптацію та побудувати життя в тилу. З урахуванням реалій виробничого процесу та життя в прифронтовому регіоні, це завжди адресна кропітка робота, – зазначила директорка з комунікацій та кураторка Патронатної служби Інтерпайп Людмила Новак. 

Починаючи з 2014 року, кожного військового та ветерана Інтерпайп супроводжує індивідуальний координатор. На початку повномасштабного вторгнення цю діяльність виокремила з інших бізнес-процесів та створили Патронатну службу. Координатори зв’язуються з військовими та супроводжують їх протягом всієї служби, під час лікування та відновлення, після демобілізації, вони також тримають контакт з родиною, а у разі трагічних подій продовжують опікуватися близькими героїв. Частина координаторів – самі ветерани.

Цього року конкуренція була рекордною: понад 70 проєктів у 15 номінаціях. І саме в такому сильному середовищі кращих роботодавців ініціативи ІНТЕРПАЙП отримали найвищі оцінки журі.

Дата публікації
Кількість переглядів
35
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie