Премія HR-бренд Україна: Патронатна служба Інтерпайп Пінчука здобула головне визнання журі за роботу з військовими

Сьогодні у війську служать 1136 працівників Інтерпайп, 200 ветеранів працюють на заводах компанії в Дніпрі, Нікополі та Самарі. Від першого дня мобілізації і до повернення додому – корпоративна Патронатна служба поруч з ними та їхніми родинами. Адресно забезпечує військових технікою, амуніцією та обмундируванням, допомагає з лікуванням і реабілітацією, психологічним відновленням. Окремим напрямом роботи є реінтеграція ветеранів, в основі якої лежить підбір гідного робочого місця, зокрема й на виробництві.

– Ми починаємо реінтеграцію ветеранів в перший день служби, а не після повернення . Адже захисники цінують не слова, а реальні дії. Саме конкретна й своєчасна підтримка під час служби створює фундамент справжньої довіри. Четверо з п’яти наших військових повертаються до нас після демобілізація і ми разом шукаємо шляхи як полегшити адаптацію та побудувати життя в тилу. З урахуванням реалій виробничого процесу та життя в прифронтовому регіоні, це завжди адресна кропітка робота, – зазначила директорка з комунікацій та кураторка Патронатної служби Інтерпайп Людмила Новак.

Починаючи з 2014 року, кожного військового та ветерана Інтерпайп супроводжує індивідуальний координатор. На початку повномасштабного вторгнення цю діяльність виокремила з інших бізнес-процесів та створили Патронатну службу. Координатори зв’язуються з військовими та супроводжують їх протягом всієї служби, під час лікування та відновлення, після демобілізації, вони також тримають контакт з родиною, а у разі трагічних подій продовжують опікуватися близькими героїв. Частина координаторів – самі ветерани.

Цього року конкуренція була рекордною: понад 70 проєктів у 15 номінаціях. І саме в такому сильному середовищі кращих роботодавців ініціативи ІНТЕРПАЙП отримали найвищі оцінки журі.