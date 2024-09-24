Преміум-відпочинок у серці Карпат: Новий апарт-готель Glacier Premium Apartments

Glacier Premium Apartments вже підтвердили свої високі стандарти сервісу, бездоганний стиль та увагу до деталей. Філософія бренду Glacier полягає в постійному прагненні до досконалості у всьому, щоб кожен відпочинок гостя перевершував його ж очікування.

У червні 2024 року відкрито першу частину найбільшого апарт-готелю України на березі озера Молодості в Буковелі. Кожен апартамент має терасу чи балкон з чудовим видом на Карпати і популярні атракції курорту. Готель розташований у центрі подій та головних локацій, які легко досяжні: озеро Молодості з прогулянковою набережною, колесо огляду, етнопарк Гуцул Ленд, водно-розважальний комплекс Voda Club, гірськолижні підйомники, найбільший в регіоні аквапарк, який запуститься найближчим часом. В готелі представлені унікальний дитячий навчально-розважальний простір Glacier Kids Space, спортивно-розважальний комплекс Glacier Fitness & Wellness Club та ресторан італійської кухні Margherita від мережі La Famiglia. Для зручності гостей також доступний сучасний підземний паркінг з якого можна піднятись одразу в апартаменти.

Літній сезон 2024 в Карпатах показав, що українці потребують відновлення і відпочинку від постійних стресів. І Глейшер із задоволенням приймає перших гостей та робить все, для того, щоб вони відчували себе спокійно, безпечно, та відновили свій ресурс.

Glacier Kids Space - інноваційний освітньо-розважальний простір для дітей від 1 до 18 років. Малюки можуть навчатися, експериментувати та розвиватися через ігрові методи, творчість та спілкування. Професійні ментори та вихователі простору забезпечують дітей дбайливим ставленням і максимальною увагою. Підлітків і навіть батьків не залишили байдужими PSP та Viar зони.

Glacier Fitness & Wellness Club - найбільший спортивно-оздоровчий комплекс преміум рівня в Буковелі. Тут все продумано для підтримки вашого фізичного і емоційного здоров'я, перезавантаження та відновлення. Центр включає команду професійних тренерів і реабілітологів, високотехнологічне обладнання Technogym та Precor, комплексні програми та індивідуальний супровід для досягнення ваших цілей. Панорамні види з 11-го поверху, відкрита йога-тераса, масажний кабінет для комплексного ефекту та відновлення після занять - це все в одному місці - Glacier Fitness & Wellness Club.

На першому поверсі Glacier вже працює перший з чотирьох концептуальних закладів мережі La Famiglia - італійський ресторан Margherita. Концепція закладу - "Bistro e Pizzeria": швидко, смачно, зрозуміло і під келих улюбленого вина. Для всіх гостей Glacier включені у вартість сніданки a-la-carte від ресторану Margherita. Сніданок на терасі з видом на гори та озеро, ресторанна подача, індивідуальне обслуговування та сервіс - це дійсно новий рівень відпочинку в Буковелі з Глейшер.

В теперішніх умовах перед сферою гостинності стоїть не простий виклик. Адже в умовах війни - бізнес має продовжувати працювати. Для Glacier це не лише створення високого рівня сервісу, цікавого як українським, так і іноземним туристам, але й підтримка українського виробника. Готель і його будівництво створюють десятки (а в подальшому і сотні) робочих місць, активно співпрацюють з численними українськими постачальниками товарів та послуг, створюють спільні колаборації для розвитку українського продукту. Звісно ж, компанія має активну позицію щодо підтримки української армії. Глейшер Преміум Апаратментс регулярно закуповує та передає на фронт автомобілі, техніку, дрони та припаси. Попереду ще дуже багато роботи і завдань, адже повне завершення усіх будівельних робіт по комплексу заплановане вже на кінець 2025 року. Тож далі буде!

Зимовий сезон 2024 Глейшер планує зустрічати вже з відкритим другим блоком готелю, який матиме панорамний спа-комплекс преміум-рівня Glacier Sky Spa з концепцією adults only і коворкінг-простором для ділових зустрічей, проведення бізнес-івентів та тімбілдингів.

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Детальніше про апартаменти та послуги ви можете ознайомитись на сайті glacierhotel.com.ua. Спробуйте незабутній відпочинок у серці Буковелю!