Прем’єр-міністр Бельгії занепокоєний намірами ЄС "забрати гроші Путіна"

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Наміри Європейського Союзу використати 140 млрд євро заморожених активів центрального банку Росії для кредиту Україні на придбання американської зброї викликають занепокоєння уряду Бельгії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву прем’єр-міністра країни Барта де Вевера у четвер, 23 жовтня, перед засіданням Європейської ради у Брюсселі, на якому розглядатимуть це питання

Бельгійський прем’єр вимагає, щоб інші країни-члени Євросоюзу розділили юридичні та фінансові ризики, якщо Москва висуне претензії щодо активів.

Реклама

Він також хоче юридично зобов’язуючих гарантій того, що держави-члени зроблять внески, якщо гроші доведеться повернути, і щоб усі країни, які зберігають заморожені активи, діяли злагоджено.

«Якщо ці три вимоги, які, на мою думку, цілком розумні, будуть виконані, тоді ми зможемо рухатися далі. Якщо ні, я зроблю все, що в моїх силах, на європейському рівні, а також на національному, політично та юридично, щоб зупинити це рішення», — сказав де Вевер журналістам.

Де Вевер наголосив, що Єврокомісія досі «не представила переконливих правових аргументів», на яких може ґрунтуватися рішення про використання заморожених активів Кремля.

Він також вимагає повної прозорості щодо таких активів у решті країн ЄС і закликав їх теж долучилися до ініціативи. Близько 25 мільярдів євро активів заморожено в кількох інших європейських столицях.

Реклама

Бельгія неодноразово висловлювала занепокоєння щодо використання російських активів, оскільки найбільша частка коштів знаходиться в брюссельській кліринговій компанії Euroclear. Країна стурбована тим, що її залишать на гачку, якщо Росія успішно подасть позов про повернення грошей.

Де Вевер також попередив, що цей крок може «мати зворотний ефект» для європейських компаній у Росії. «Держави-члени повинні розуміти, що якщо ми візьмемо гроші Путіна, він забере наші», — сказав він.

Якщо лідерам вдасться розвіяти занепокоєння Бельгії, вони сподіваються доручити виконавчій гілці влади ЄС одразу перейти до подання юридичної пропозиції щодо плану про використання активів для гарантування близько 140 мільярдів євро нових позик Україні. Гроші будуть повернуті лише за умови, що Росія погодиться виплатити Києву збитки, завдані війною.

Нагадаємо, Росія попередила, що переслідуватиме будь-яку європейську державу, яка спробує забрати її активи, після повідомлень про те, що Європейський Союз шукає нові шляхи використання сотень мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги Україні.