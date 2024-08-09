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Президент "Київстару" розповів про заробітки компанії та зростання нового бізнесу Актуально

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Президент "Київстару" розповів про заробітки компанії та зростання нового бізнесу

На думку Олександра Комарова, компанія "Київстар" відновилася на максимально можливих рівнях.

Загальний бюджет витрат на усунення наслідків кібератаки, зміцнення системи і програму лояльності склав 3,6 млрд грн.

Найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні "Київстар" у квітні-червні відновив показники до максимально можливого рівня, заявив президент компанії Олександр Комаров в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Насправді результатами я задоволений. Завжди хочеться більше, але з огляду на ту турбулентність, через яку компанія пройшла в четвертому кварталі минулого року і в першому кварталі поточного, мені здається, що ми відновилися на максимально можливих рівнях", - сказав він.

За словами Комарова, на результати першого кварталу вплинула програма подяки/лояльності, яка була реалізована у зв'язку з кібератакою. Загальний бюджет витрат на усунення наслідків кібератаки, на зміцнення системи і програму лояльності або подяки абонентам склав 3,6 млрд грн.

"Якщо в першому кварталі ми знижувалися на 14% рік до року, то в другому ми вже зростаємо загалом у компанії приблизно на 9,5% (йдеться про зростання виторгу в другому кварталі порівняно з другим кварталом 2023 року, - ІФ-У). Зростання, як я сказав, неоднорідне. Найбільше зростає новий бізнес. Темпи майже 70% рік до року", - зазначив президент компанії.

Він наголосив, що "Київстар" став одним із топових партнерів Microsoft щодо сучасного робочого місця та Microsoft Azure. Цей напрям генерує великий грошовий потік. Суттєво зростає платформа кіно і телебачення Київстар ТВ, доходи від BigData повертаються до довоєнних, і навіть, можливо, вже перевершують. Продемонстрував зростання застосунок Helsi.

"У gross ми вже робимо приблизно півмільярда грн доходів від нових бізнесів на рівні кварталу", - сказав Комаров.

Крім того, він зазначив зростання на 16% фіксованого зв'язку в другому кварталі порівняно рік до року. Мобільний зв'язок зріс приблизно на 8,5%. "Київстар" повернувся до звичних рівнів маржинальності та прибутковості, наголосив Комаров.

Щодо абонентської бази, то, за його словами, на неї впливає безліч чинників, зокрема відтік, пов'язаний із втратою території та з міграцією людей за межі України. Через тривалі відключення і внаслідок безпрецедентної кібератаки збільшилася кількість абонентів, які користуються sim-картами двох-трьох операторів. За його спостереженнями, абонентська база знижується загалом в Україні.

Водночас спостерігаються рекордні нові підключення. Від початку масштабних блекаутів нові підключення зростали приблизно в діапазоні 30-40% рік до року. Багато хто купує sim як резервну, але потім може і не використовувати. "У липні, коли відключення були серйозні, у мобільному зв'язку ми спостерігали неймовірне зростання кількості нових підключень", - зазначив президент "Київстару".

"Тренди, які мене дуже тішать - кількість клієнтів, які скористалися нашими digital-сервісами сягнула 8,8 млн у другому кварталі. Рівень проникнення LTE становить зараз понад 60% у нашу базу. У другому кварталі використання мобільного інтернету на клієнта зросло до 11ГБ на клієнта порівняно з 9,9ГБ у другому кварталі 2023 року", - зазначив Комаров.

Раніше повідомлялося, що виручка найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" у квітні-червні цього року зросла на 9,5% порівняно з квітнем-червнем 2023 року - до 9,425 млрд грн, а в доларах - на 0,4%, до $236 млн. Капітальні інвестиції "Київстар" у квітні-червні цього року становили 2,28 млрд грн, що на 63,1% перевищило показник за другий квартал минулого року і в 2,1 раза - за перший квартал цього року.

При цьому питання захисту інвестицій досі залишається актуальним для Київстар, враховуючи справу про арешт частки корпоративних прав компанії. "Є відповідні клопотання в українські судові інстанції від компанії VEON, як власника "Київстар". Аналогічний механізм був застосований компанією Turkcell, власником lifecell. Очікуємо рішення найближчим часом. І не тільки ми очікуємо, а й наші міжнародні інвестори. Тому що це питання захисту мільярдних інвестицій в економіку України. Особисто я сподіваюсь, що зважаючи на те, що існує прецедентне рішення по Lifecell, буде прийняте аналогічне рішення і по "Київстар", - зазначив Комаров.

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