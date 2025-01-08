Президент підписав закон про розширення доступу до банківської таємниці: що це означає

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4174-IX, який розширює можливості розкриття банківської таємниці. Згідно з новими змінами до Закону "Про банки і банківську діяльність", нотаріуси тепер отримають додаткові права для отримання банківської інформації про майно безвісти зниклих осіб.

Про це стало відомо з сайту Верховної Ради.

Згідно з новими нормами, нотаріуси зможуть отримувати інформацію про:

наявність рахунків, вкладів або електронних гаманців фізичних осіб;

залишки коштів, електронних грошей чи банківських металів на рахунках;

інформацію про рухоме майно, яке перебуває на зберіганні або в заставі банку;

наявність договорів оренди індивідуальних банківських сейфів;

дані про рахунки умовного зберігання (ескроу) та кошти на них, призначені для бенефіціарів.

Ці дані надаватимуться для захисту майна осіб, яких суд визнав безвісти зниклими, дозволяючи родині законно опікуватися цим майном.

Закон також дозволяє отримувати банківську інформацію нотаріусам, посадовим особам органів місцевого самоврядування та консульським установам. Це буде відбуватися з метою захисту спадкового майна.

Це стосується, зокрема, видачі свідоцтва про право на спадщину або права власності на частку у спільному майні подружжя на основі відповідної заяви або у випадку смерті одного з подружжя.

Нагадаємо, банківська таємниця та захист персональних даних військовозобов'язаних українців можуть опинитися під загрозою, оскільки Податкова та Міграційна служби скоро зможуть надати цю інформацію для ТЦК та СП.

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