Президентка ICF Ukraine Аліна Святненко анонсувала Міжнародний тиждень коучингу в Україні

Міжнародний тиждень коучингу (ICW’2024) проходить в Україні вже увосьме. Цього року він триватиме з 13 до 18 травня.



Щорічне тижневе відзначення впливу професії коуча відбувається за ініціативи Міжнародної Федерації Коучингу (ICF), найбільшої світової організації коучів і коучингу, що обʼєднує понад 60 тисяч коучів з 166 країн світу. Його метою є підсвічування результатів і прогресу, досягнутих за допомогою коучингу. ICW відкриває можливості для якомога більшої кількості людей дізнатися про професійний коучинг й пересвідчитися у його дієвості.

В Україні організатором ICW’2024 є ICF Ukraine, українське відділення Міжнародної Федерації Коучингу, яке об’єднує понад 800 професійних коучів.



Тема ICW’2024 – «Коучинг для (всіх сфер) життя». ICW’2024 зосереджений на всебічному та глибокому дослідженні переваг застосування коучингу й розвитку потенціалу людей і організацій. Тож всі бажаючі можуть разом дослідити, як працює коучинг у різних сферах життя.



«В умовах війни, коли переживаємо багато втрат івходимо у досвід формування нової реальності, проходити через зміни та невизначеність без внутрішніх перетворень неможливо. Їхня якість залежить від якості світогляду та глибини усвідомленості людей. Змінювати світогляд допомагає коучинг, який працює зневизначеністю, спрямовуючи розвиток потенціалу якокремих особистостей, так і великих екосистем, – переконана Аліна Святненко, Президентка ICF Ukraine. – Позитивний вплив коучингу на суспільство ще не певною мірою усвідомлений. Саме тому мета ICWʼ2024 – показати цінність та ефективність коучингу в усіх сферах суспільного життя: в бізнесі, неприбутковому секторі, освіті, роботі з ветеранами та їхніми сімʼями, особистісному розвитку».



Упродовж тижня відвідувачі ICW’2024 матимуть можливість дізнатися, що таке коучинг за стандартами ICF та яка практична цінність його застосування в різних сферах життя. Програма буде корисною для підприємців, управлінців, керівників громадського сектору та державних установ, співробітників організацій, освітян, волонтерів та приватних осіб, які прагнуть знайти ефективні способи долати виклики й розвиватися в контексті невизначеності. А також для усіх, хто прагне змінити своє життя на краще. Президентка ICF Ukraine Аліна Святненко наголошує: ICW’2024 дасть чітке розуміння, як саме і для чого застосовувати коучинг, а також яким чином він може бути підтримкою такомплексною системою розвитку для лідерів та організацій з метою відновлення України під час війни та в післявоєнний період.



Зареєструватися можна тут https://tinyurl.com/2bmtg3xn

Вхід вільний за попередньої реєстрації.



Ознайомитися з програмою заходів можна тут: https://drive.google.com/drive/folders/1hodH6BFmyaTkiMzULaVG0WcpDCM0Nfxu?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1viWetLJaF3YjMgPVn6qHQbI7fXBRzp9_Lg-naKBXKBTU_ki8lYDpmD-w_aem_AbE2s5zS94J3ieY0BmcsoyoyTRJtaS4RPW7YQ9d9rCeT95TYgvwCxiRaqiOGCsNW982hF-27nRpxhAvGFSUxiG6R

Контакт для преси

Аліна Святненко, Президентка ICF Ukraine

al.sviatnenko@gmail.com

+38 (096) 183-11-95

