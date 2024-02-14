Прибуток від вилучених активів РФ треба передати Києву: Кемерон зустрінеться з міністрами ЄС

Девід Кемерон наголошує, що Європа має направити прибуток від вилучених російських активів для допомоги Україні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон наголошує, що Європа має збільшити виробництво боєприпасів і направити прибуток від вилучених російських активів у Європі Києву.

Про це пише The Guardian.

Девід Кемерон обговорить з європейськими партнерами посилення оборони та фінансів України проти подальшої російської агресії у світлі триваючої загрози відмови Конгресу США надавати подальшу фінансову підтримку.

Так, міністр закордонних справ має відвідати Болгарію і Польщу перед зустріччю з міністрами закордонних справ Євросоюзу на конференції з безпеки в Мюнхені 16 лютого.

Він підніме питання про те, як європейські країни, включно з Польщею, можуть збільшити оборонне виробництво та прискорити плани передаванні Україні надприбутків від російських активів.

Також очікується засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку та відеодзвінок лідерів G7.

Крім того, Камерон сказав, що Британія не відмовилася від надій, що США погодяться на додаткову допомогу Україні. На його думку адміністрація Байдена спроможна надати деяку допомогу Києву незалежно від Конгресу.

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"Британські офіційні особи не очікують військових проривів для України цього року, але впевнені, що Україна зможе принаймні втримати свої позиції та почати відбудовувати свою економіку, частково завдяки збільшенню можливостей для відновлення морських зернових коридорів у Чорному морі", - йдеться у матеріалі.

Британія також сподівається, що відправлення нових французьких ракет Scalp послабить російську ППО та радіолокаційні засоби в Криму, що є частиною поступового послаблення російської переваги в повітрі.

На зустрічі з колегами в Мюнхені Девід Кемерон має намір зосередитися на європейському оборонному виробництві та аргументі для арешту прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

"Дискусії в G7 активізувалися, і лідери ЄС, ймовірно, протягом наступних кількох тижнів реалізують плани заволодіти надприбутками від російських активів в розрахунковій палаті Euroclear у Бельгії", - пише The Guardian.

"Путін вірить, що може уникнути агресії, що він може перечекати. У нас є ресурси, економічна потужність і досвід. Ми повинні продемонструвати, що у нас є бажання довести це до кінця. Ми повинні відстоювати свободу і відповідати нашим словам діями. Про санкції. Про підтримку України. Про оборонне виробництво. І ми повинні продемонструвати єдність; ми всі повинні підтримувати Україну і дати їм – і Росії – знати, що вони мають нашу підтримку на довгострокову перспективу", - наголосив очільник МЗС Британії.

Нагадаємо, Естонія закликає Євросоюз арештувати заморожені активи російського Центрального банку на суму понад 150 млрд євро вже цього року, аби не було "надто пізно".

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