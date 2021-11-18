Приходить повідомлення про виплати за вакцинацію: "ПриватБанк" попередив про нову схему шахрайства

Банк вже звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою задля припинення діяльності шахраїв.

"ПриватБанк" попередив українців про появу нової схеми шахрайства - масового доступу (фішингу) до особистих даних під виглядом державних виплат за вакцинацію від COVID-19.

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Як повідомила пресслужба банку, за даними фахівців, вже зафіксовані випадки, коли клієнтам через месенджери або електронну пошту приходить повідомлення про доступні виплати за вакцинацію на кілька тисяч гривень. Далі шахраї пропонують перейти за посиланням на фальшиву сторінку сайту та заповнити особисті дані та реквізити банківських карток.

""ПриватБанк" попереджає своїх клієнтів не відкривати такі повідомлення від шахраїв і не реагувати на подібні привабливі повідомлення про грошові компенсації чи виплати. Також ні в якому разі не можна вводити свої особисті дані чи дані платіжних карток на підроблених сайтах чи мобільних сервісах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що українці, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, зможуть отримати через застосунок "Дія" по 1 тис. грн в межах нової програми підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки. Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідання кінотеатрів, театрів тощо або купити квитки для мандрівок всередині країни.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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