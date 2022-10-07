У п'ятницю, 7 жовтня, Верховна Рада ухвалила за основу проєкт державного бюджету України на 2023 рік. Пріоритет №1 - армія. Зокрема, 45% видатків ітиме саме на безпеку та оборону, а це майже 18% національного ВВП.

Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль повідомив, що решта основних показників держбюджету 2023 року є такими:

1,1 трлн грн доходів та 2,3 трлн грн видатків загального фонду;

покриття дефіциту за рахунок макрофінансової допомоги міжнародних партнерів та продажу військових облігацій;

16% на соціальні програми підтримки українців, у тому числі на виплати пенсій та адаптацію ветеранів;

7% — на медицину , 6,2% — на освіту;

, 6,2% — допомога громадам деокупованих територій: 24 млрд грн додаткової дотації на компенсацію втрат, щонайменше 19,4 млрд грн — у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії;

продовження дії програм підтримки бізнесу: кредити "5-7-9%" та гранти.

Зауважимо, що розгляд проєкту у другому читанні планується вже у жовтні 2022-го.

"Реалізація держбюджету під час війни — це рух з багатьма невідомими. За форс-мажорних обставин головний фінансовий документ країни коригуватиметься, але залишиться незмінним у своїх пріоритетах. Важливо, аби проєкт держбюджету-2023 був швидко ухвалений. Розраховую на конструктивну співпрацю з депутатським корпусом заради нашої майбутньої перемоги", - прокоментував ухвалене рішення очільник українського уряду.

На початку вересня Кабмін підтримав проєкт держбюджету на 2023 рік

13 вересня уряд України підтримав проєкт державного бюджету на 2023 рік. Він передбачає 1,136 трлн грн на фінансування сектору безпеки та оборони. Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти й закупівлі техніки та зброї і ще багато інших важливих для оборони речей. За словами Шмигаля, у порівнянні з держбюджетом-2022, то на 2023 рік зростання видатків на безпеку й оборону буде більш ніж у 4 рази.

Другий пріоритет — соціальні програми. Пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту — це ще 35% від всіх видатків у проекті бюджету. Це більше 800 млрд грн. Середня зарплата у 2023 році орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.

Російські олігархи досі заробляють гроші в Україні

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