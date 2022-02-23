Прирівнюється до мародерства: Гетманцев пояснив, чого не варто робити платникам податків під час надзвичайного стану

Податкова та митниця працюють у звичайному режимі.
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав проявити найвищий рівень патріотизму і не ухилятися від сплати податків під час оголошеного у середу, 23 лютого, надзвичайного стану.
Такий заклик він зробив у відеозверненні у своєму Telegram-каналі.
За його словами, надзвичайний стан не є підставою для невиконання податкових зобов’язань — і податкова служба, і митниця працюють у звичайному режимі.
“Натомість відмова від практик з ухилення від оподаткування у складний для країни час є найвищим проявом патріотизму, а ухилення від оподаткування має підвищений ступінь суспільної небезпеки, на кшталт мародерства”, - наголосив політик.
Нагадаємо, надзвичайний стан діятиме щонайменше 30 днів, його оголошено від опівночі 24 лютого 2022 року.
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