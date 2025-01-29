Притула відповів, куди спрямував би гроші замість роздавання "тисячі Зеленського" – це не ЗСУ

Притула вважає, що за ці гроші можна було б допомогти з житлом внутрішньопереміщеним особам, міста і села яких залишилися зруйнованими.

Гроші на виплати "Зимової єПідтримки" або так званої "тисячі Зеленського" було б доцільніше спрямувати, наприклад, на допомогу внутрішньопереміщеним особам.

Таку думку висловив волонтер і громадський діяч Сергій Притула в інтерв'ю "Суспільному".

"Є такий перший великий знак запитання, коли я почув, що президент виявив ініціативу роздати по тисячі гривень для людей", – каже волонтер.

За його припущеннями, на "Зимову єПідтримку" буде витрачено приблизно 12-14 мільярдів гривень.

"За ці кошти можна було б доволі непогано допомогти внутрішньопереміщеним особам. В сенсі будівництва не тимчасового, а постійного житла", – розмірковує Притула.

Нагадаємо, 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка" – про тисячу гривень на людину.

Читайте також: