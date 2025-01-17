Прив'язка курсу гривні до євро: експерт пояснив, як це вплине на українців

Прив’язка курсу гривні до євро не позначиться на звичайних громадян, адже переважну більшість своїх операцій вони здійснюють у національній валюті. Натомість такий перехід спростить роботу суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності.

Про це повідомив Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу, передає "КИЇВ24".

"Мова не йде про заміну валютної системи. Мова не йде про те, що в Україні ходитиме тільки євро. Мова йде про прив'язку. Сьогодні ми прив'язані до долара. Переприв'язка валюти - це дуже довгостроковий процес. Для пересічних громадян жодним чином нічого не зміниться", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні планують замінить долар на євро, зокрема для формування курсу гривні. Водночас перехід обіцяють зробити плавним, майже непомітним. Але поки не відомі конкретні дати впровадження цих змін.

За даними НБУ, зростання курсу долара в Україні та, відповідно, послаблення гривні зумовлено сезонними чинниками, а коливання самі по собі не є значними і не впливатимуть на валютний ринок.

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