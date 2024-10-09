ПриватБанк обрав голову правління: хто ним став і що про нього відомо

У Мікаеля Бьоркнерта понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі.

Наглядова рада ПриватБанку оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку, який замінить на посаді Герхарда Бьоша.

Про це повідомила пресслужба банку.

Це рішення стало результатом міжнародного конкурсного відбору, у якому взяли участь висококваліфіковані кандидати з України та з-за кордону.

Мікаель Бьоркнерт має понад 25 років досвіду роботи у фінансовій сфері. До цього він займав посаду керівника банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за весь спектр банківських послуг, включаючи роздрібний і корпоративний банкінг, а також операційні питання та цифрову трансформацію. Бьоркнерт успішно впроваджував ініціативи зі стратегічного планування та цифрового банкінгу.

До роботи у Swedbank Бьоркнерт обіймав посаду голови ради директорів у Bankgirot (Швеція), керував напрямком міжнародних транзакцій у SEB (Естонія), та був членом ради директорів у компанії Nasdaq (Швеція).

У ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт планує зосередитись на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, пришвидшенні цифрових ініціатив та підготовці банку до майбутніх викликів.

Нагадаємо, Національний банк України встановлює ліміт на переказів фізичних осіб "з картки на картку" (також відомі як P2P, C2С). З 1 жовтня 2024 року НБУ тимчасово встановив ліміт у 150 тисяч грн на місяць для переказів фізичних осіб "з картки на картку" на півроку.

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