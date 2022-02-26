"ПриватБанк" оголосив про кредитні канікули та розблокував кредитки

Якщо грошей немає в банкоматах, то їх можна зняти на касах супермаркетів.
Державний "ПриватБанк" запровадив кредитні канікули, відновив зняття коштів з кредитних карток.
Кредитні канікули
"ПриватБанк" запроваджує канікули для власників кредитних карток.
Від1 березня всі без винятку кредитні картки переходять на пільгові умови договору, під 0,00001%, та без обов'язкового мінімального платежу. Інформацію про пільгове обслуговування можна переглянути у вашому "Приват24".
Оскільки кредитні канікули діятимуть від 1 березня, то відсотки за лютий ще будуть списані.
Пільгове обслуговування діятиме до 1 червня. Починаючи з цього дня, відсотки нараховуватимуться за стандартною відсотковою ставкою вашої картки.
На період дії кредитних канікул ви можете вносити кошти на кредитну картку за власним бажанням.
Відновлена можливість зняття коштів із кредитних карток
"ПриватБанк" відновив для клієнтів користування кредитними коштами. Від сьогодні, 26 лютого, можна користуватися коштами у межах встановленого ліміту на картці.
Підвищення кредитного ліміту наразі недоступне.
Готівка на касі магазинів
Якщо поруч немає банкомату чи в ньому відсутні гроші, то кошти можна зняти на касі в супермаркеті.
У магазинах Сільпо, FOZZY Cash&Carry, Фора ви можете зняти до 6 тисяч гривень (збільшено ліміт), розраховуючись за покупки на касі.
Як отримати готівку?
- Вибираєте всі потрібні товари в торговельній точці.
- Розраховуєтеся карткою Visa або Mastercard.
- Повідомляєте касирові, що хочете зняти готівку.
- Підтверджуєте операцію за допомогою ПІН-коду картки.
- Одержуєте необхідну суму на руки.
Лайфхак зі зняття готівки
Досить часто в банкоматах відсутня готівка, а супермаркета поруч немає. Один зі способів - знайти клієнта іншого банку, в банкоматі якого є готівка. Перерахувати зі своєї картки кошти іншому. Зняти гроші в банкоматі.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи у великих містах України.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 6:00 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 120 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 536;
- літаки - 14;
- гелікоптери — 8;
- особового складу — 3000.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.