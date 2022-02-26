"ПриватБанк" оголосив про кредитні канікули та розблокував кредитки

Якщо грошей немає в банкоматах, то їх можна зняти на касах супермаркетів.

Державний "ПриватБанк" запровадив кредитні канікули, відновив зняття коштів з кредитних карток.

Кредитні канікули

"ПриватБанк" запроваджує канікули для власників кредитних карток.

Від1 березня всі без винятку кредитні картки переходять на пільгові умови договору, під 0,00001%, та без обов'язкового мінімального платежу. Інформацію про пільгове обслуговування можна переглянути у вашому "Приват24".

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Оскільки кредитні канікули діятимуть від 1 березня, то відсотки за лютий ще будуть списані.

Пільгове обслуговування діятиме до 1 червня. Починаючи з цього дня, відсотки нараховуватимуться за стандартною відсотковою ставкою вашої картки.

На період дії кредитних канікул ви можете вносити кошти на кредитну картку за власним бажанням.

Відновлена можливість зняття коштів із кредитних карток

"ПриватБанк" відновив для клієнтів користування кредитними коштами. Від сьогодні, 26 лютого, можна користуватися коштами у межах встановленого ліміту на картці.

Підвищення кредитного ліміту наразі недоступне.

Готівка на касі магазинів

Якщо поруч немає банкомату чи в ньому відсутні гроші, то кошти можна зняти на касі в супермаркеті.

У магазинах Сільпо, FOZZY Cash&Carry, Фора ви можете зняти до 6 тисяч гривень (збільшено ліміт), розраховуючись за покупки на касі.

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