ПриватБанк починає виплачувати міжнародну грошову допомогу неповнолітнім та підліткам переселенцям

ПриватБанк розпочинає виплати переказів Western Union з грошовою допомогою від міжнародних організацій внутрішньо переміщеним особам

ПриватБанк оприлюднив порядок виплат допомоги

Кому будуть виплачувати

Виплати від міжнародних організацій отримують внутрішньо переміщені особи, українці, які через війну були змушені шукати прихистку у безпечних регіонах та яким на момент отримання допомоги виповнилося від 14 до 18 років.

Який розмір допомоги

Розмір допомоги ООН World Food Programme, WFP складає 2 200 грн. Зарахування і зняття грошової допомоги - без комісії.

Як можуть неповнолітні українці отримати допомогу

Неповнолітні українці мають відкрити картку для виплат ПриватБанку у будь-якому відділенні банку. При оформленні картки присутність батьків чи опікунів не обовʼязкова.

Українці віком від 14 до 16 років, після отримання SMS-повідомлення з контрольним номером переказу Western Union, можуть отримати переказ виключно на картку ПриватБанку у Приват24 або у відділенні банку.

Українцям віком від 16 до 18 років переказ Western Union буде доступний для виплати в усіх каналах ПриватБанку: Приват24, банкоматах, терміналах самообслуговування, відділеннях банку. Крім того, зарахувати переказ на картку можна, звернувшись до клієнтської підтримки за телефоном 3700 чи в чат «Допомога Онлайн”.

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