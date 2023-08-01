"ПриватБанк" подовжив термін дії всіх карток: які операції будуть доступні

Для оплати в Інтернеті потрібно створи Digital картку в "Приват24".
Від вівторка, 1 серпня, "ПриватБанк" подовжив період використання всіх карток на 24 місяця, тобто на 2 роки.
Про це повідомила пресслужба банку.
У фінустанов наголосили, що клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.
За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:
• оплата в магазинах по POS-терміналу;
• зняття готівки в банкоматах;
• операції в Приват24;
• поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).
Для оплати в Інтернеті потрібно створи Digital картку в "Приват24", тоді на неї можна перераховувати кошти.
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