"ПриватБанк" подовжив термін дії всіх карток: які операції будуть доступні

Для оплати в Інтернеті потрібно створи Digital картку в "Приват24".

Від вівторка, 1 серпня, "ПриватБанк" подовжив період використання всіх карток на 24 місяця, тобто на 2 роки.

Про це повідомила пресслужба банку.

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У фінустанов наголосили, що клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.

За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

• оплата в магазинах по POS-терміналу;

• зняття готівки в банкоматах;

• операції в Приват24;

• поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

Для оплати в Інтернеті потрібно створи Digital картку в "Приват24", тоді на неї можна перераховувати кошти.

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