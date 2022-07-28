"ПриватБанк" попередив усіх, у кого є гроші на карті про шахраїв

У ПриватБанку попередили українців про нові схеми шахрайства. Зловмисники пропонують отримати "допомогу" від міжнародних організацій

Про це повідомляє прес-служба банку.

Шахраї створюють спеціальні телеграм-канали із підміною номера, яки виглядають як канал банку чи як канали міжнародних організацій.

У банку закликають не піддаватися на їх махінації та бути обережними. Злодії просять надати пін-код картки, CVV код тощо і погрожують заблокувати рахунки.

Спеціалісти радять дотримуватись елементарних правил безпеки:

Не переходьте за сумнівними посиланнями. Безпечні сайти містять значок замка біля адреси, у шахрайських — його не буде. Крім того, такі сайти будуть мімікрувати під сайти банку.

Офіційний сайт банку https://privatbank.ua,

Приват24 — https://next.privat24.ua.

Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації. Всі офіційні виплати від міжнародних організацій, які здійснюються через ПриватБанк, зібрані на цій сторінці: https://privatbank.ua/help/payment-afio

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