ПриватБанк тимчасово призупинить роботу онлайн-банкінгу: що стало причиною

В ніч на 17 березня Приватбанк проводить регламентні роботи у Приват24: платежі будуть на паузі до 5 ранку.

У ніч проти 17 березня через регламентні роботи до 5 ранку не працюватимуть платежі через Приват24.

Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку.

Зазначається, що ПриватБанк проводить регламентні роботи в Приват24 в ніч на 17 березня.

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"Під час проведення робіт 17 березня з 0:00 до 5:00 ранку платежі, поповнення мобільного та перекази в додатку та web-версії Приват24 будуть тимчасово недоступні", — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у пресслужбі, зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.

Якщо у період проведення робіт клієнти планували платежі через Приват24, у банку порадили зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин.

Нагадаємо, що українці, схоже, починають звикати до стабільного курсу долара: вже два тижні коливання його вартості на ринку помітні лише фахівцям.

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