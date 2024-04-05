ПриватБанк тимчасово призупинить всі платежі: що стало причиною

На паузу поставлені онлайн-платежі, а також призупинена робота банкоматів і терміналів.

ПриватБанк повідомив, що всі операції з платіжними картками "будуть на паузі" від опівночі до 7 ранку суботи, 6 квітня.

Про це повідомили в Telegram-каналі фінансової установи.

У повідомленні йдеться, що процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє в середньому від 1,7 млн до 3 млн операцій з картками, але їхні обсяги зростають. Для того, щоб збільшити потужності та безпеку оброблення платіжних операцій, ПриватБанк змушений провести планові регламентні роботи процесингового центру.

"В період проведення робіт 6 квітня від 00:05 до 07:05 години ранку банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками", – попередили клієнтів.

"Таймаут" запроваджують не лише для користувачів застосунку Приват24. У цей час також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.

"Зазвичай регламентні роботи ми проводимо в нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій", – пояснили у фінансовій установі.

ПриватБанк також порадив своїм клієнтам, які планують оплати картками під час проведення регламентних робіт, зробити це заздалегідь або відкласти здійснення розрахунків до сьомої ранку.

Нагадаємо, ПриватБанк продовжив термін дії всіх карток. Платіжні картки, випущені до 1 серпня 2023 року, будуть діяти ще два роки понад дату, зазначену на картці.

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