ПриватБанк відновив роботу після збою: чи повернули клієнтам списані гроші

ПриватБанк відновив роботу після збою: чи повернули клієнтам списані гроші

У фінансовій установі вибачилися за інцидент.

Станом на неділю, 27 червня, ПриватБанк після збою в роботі в своїй системі повністю відновив її стабільну роботу. А списані помилково гроші повернули клієнтам.

Про це йдеться в повідомленні банку на сторінці в Facebook.

"Повністю відновили стабільну роботу системи і повернули кошти кожному клієнту. Наші колеги працювали не покладаючи рук, щоб виправити технічний збій", - зазначили у фінустанові.

Нагадаємо, напередодні клієнти ПриватБанку зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками і некоректним відображенням і використанням доступного залишку на картці. Як повідомив прессекретар банку Олег Серга, причиною цього став збій.

Новини України: експосадовців "ПриватБанку" звинувачують у розтраті 136 мільйонів гривень

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання