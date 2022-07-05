ПриватБанк встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій

У першу чергу, це стосується курсів конвертації за картками.

ПриватБанк від 6 липня встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.

У першу чергу, це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.

"Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів його клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у червні ПриватБанк почав виплачувати міжнародну грошову допомогу неповнолітнім переселенцям.

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