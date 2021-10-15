"Приватбанк" вводить нові обмеження на перекази: деталі

Ці заходи вводяться у межах боротьби з відмиванням грошей і у зв'язку з вимогами фінансового моніторингу.

"ПриватБанк" вводить нові обмеження на грошові перекази. Відтепер відправляти або отримувати на картку можна не більше 100 переказів на місяць.

Про це інформує пресслужба фінустанови.

Ці заходи вводяться у межах боротьби з відмиванням грошей і у зв'язку з вимогами фінансового моніторингу. Зазначається, що для більшості клієнтів банку нічого не зміниться, адже 99,7% користувачів відправляють чи отримують не більше 100 переказів на місяць.

Ліміти на календарний місяць:

для відправника — 100 переказів в Україні та 25 міжнародних;

для одержувача — 100 переказів в Україні та 30 міжнародних.

Що робити волонтерам

Людям, які збирають гроші на благодійність чи волонтерство потрібно:

Зателефонувати на номер 3700 або написати у чат "Допомога Онлайн".

Надіслати посилання із соціальних мереж чи документи, що підтверджують здійснення благодійної діяльності.

Протягом одного робочого дня "Приватбанк" встановить для таких карток безлімітний режим.

Що робити власникам інтернет-магазинів

Рішенням НБУ встановлено, що користуватися особистою карткою для здійснення підприємницької діяльності не можна. Щоб надсилати й отримувати перекази безлімітно, "ПриватБанк" радить відкрити рахунок фізичної особи – підприємця або особи, яка займається професійною незалежною діяльністю.

Як повідомлялося, на початку серпня в Україні клієнти "ПриватБанку" масово скаржилися на проблеми в роботі банкоматів фінустанови. Апарати не видали готівку, але все одно відбувалося списання коштів з рахунку.

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