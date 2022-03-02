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"Привіт для російськомовних": "ПриватБанк" на тлі війни Росії проти України оновив надписи на екранах у банкоматах

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"Привіт для російськомовних": "ПриватБанк" на тлі війни Росії проти України оновив надписи на екранах у банкоматах

ТСН.ua

З'явилося нове привітання для російськомовних.

"ПриватБанк" оновив надписи на екранах банкоматів і терміналів на тлі російської агресії в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі фінансової установи.

Відтепер на екран будуть виводити окреме привітання для російськомовних.

Якщо користувач банкомата чи терміналу вибиратиме російську мову обслуговування, то екран стане жовто-синім. Крім того, на нього виводитимуть напис: "Слава Україні!".

Також просто в банкоматах можна переказати кошти на потреби та підтримку української армії. Зробити це можна у меню "Допомога ЗСУ". У терміналах за це відповідає вкладка "Благодійність", де слід вибрати опцію "Підтримка Збройних сил України".

Війна в Україні. Дайджест за 01.03.2022

Війна в Україні. Дайджест за 01.03.2022

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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