"Привіт для російськомовних": "ПриватБанк" на тлі війни Росії проти України оновив надписи на екранах у банкоматах

"Привіт для російськомовних": "ПриватБанк" на тлі війни Росії проти України оновив надписи на екранах у банкоматах

З'явилося нове привітання для російськомовних.

"ПриватБанк" оновив надписи на екранах банкоматів і терміналів на тлі російської агресії в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі фінансової установи.

Відтепер на екран будуть виводити окреме привітання для російськомовних.

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Якщо користувач банкомата чи терміналу вибиратиме російську мову обслуговування, то екран стане жовто-синім. Крім того, на нього виводитимуть напис: "Слава Україні!".

Також просто в банкоматах можна переказати кошти на потреби та підтримку української армії. Зробити це можна у меню "Допомога ЗСУ". У терміналах за це відповідає вкладка "Благодійність", де слід вибрати опцію "Підтримка Збройних сил України".