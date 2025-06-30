ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
2834
Час на прочитання
2 хв

«Про які збитки державі ви кажете? Водогін вже рік працює, а нам ще винні понад півмільярда гривень», - заступник гендиректора «Автомагістраль-Південь» Новини компаній

Держава заборгувала будівельній компанії «Автомагістраль-Південь» понад півмільярда гривень за будівництво водогону, який забезпечує водою місто Кривий Ріг та Зеленодольску громаду. 

«Про які збитки державі ви кажете? Водогін вже рік працює, а нам ще винні понад півмільярда гривень», - заступник гендиректора «Автомагістраль-Південь»

Про це заявив заступник генерального директора компанії «Автомагістраль-Південь» Валерій Вакарчук. 

За його словами  компанія у свою чергу не може закриті зобов’язання перед постачальниками, розрахуватись по кредитам.

«Ми сплачуємо відсотки, штрафні санкції. Ніхто це не враховує і не компенсує. Загалом держава нам заборгувала понад 7 млрд грн. Ми вже більше року несемо значні власні витрати на обслуговування водогону, які не компенсуються. Допоки не буде повної оплати, ми не можемо передати об’єкт балансоутримувачу», - розповів Валерій Вакарчук. 

Компанія з самого початку будувала водогін за власні кошти, заборгованість по виконаним роботам в процесі реалізації проєкту сягала 2,5 млрд грн. Держава не надала коштів навіть для закупівлі труб.

«Постачальник, який з нами працює, акумулював продукцію від різних виробників, шукав фінансування. Найважливіше, брав на себе фінансові ризики, надаючи нам, як генпідряднику відтермінування платежів», - заявив Валерій Вакарчук.

Компанія ще у серпні 2023 року запустили в роботу першу нитку водогону, за цей час для водопостачання Кривого Рогу насоси спожили електроенергії на 50 млн грн. 

«У комунального підприємства не було коштів розрахуватись — ДТЕК висунув вимогу до нашої компанії, і ми мусили заплатити. Про які збитки державі ви кажете? Фактично є лише збитки компанії, які не компенсуються», - пояснив Вакачрук.

На думку Вакарчука, кримінальне справа проти компанії лише зачіпка, щоб заблокувати роботу підприємства.

«У нас наразі реалізуються десятки важливих для нашої країни проєктів. В тому числі і будівництво фортифікацій – надійних та сучасних, захищених від дронів. Ви хочете розбиратись з трубами – ми цього не боїмось.  Але навіщо блокувати всю нашу діяльність?» - резюмує представник «Автомагістраль-Південь».

Нагадаємо, магістральний водогін «Інгулець-Південне водосховище» компанія «Автомагістраль-Південь» почала будувати влітку 2023 року після підриву дамби Каховської ГЕС.  Майже рік роботи на будівництві проводились безперервно у дві зміни. Було залучено 500 працівників та понад 250 одиниць техніки. Першу нитку потужністю 100 тис.м3 води на добу запустили вже в серпні 2023-го року. На повну потужність – 400 тис. м3 води на добу, водогін працює з травня 2024 року. Наразі три нитки магістрального водогону сьогодні забезпечують Кривий Ріг, подаючи воду напряму у Південне водосховище. Ще одна нитка до Зеленодольскої громади, забезпечуючи водою до 50 тис. населення та потреби Криворізької ТЕС. Нацполіція опублікувала заяву, в який йдеться про нібито завищення цін при  купівлі труб для водогону. Компанія звинувачення у завдані збитків державі спростувала, заявивши про спробу рейдерського захоплення під прикриттям сфабрикованої кримінальної справи.

Дата публікації
Кількість переглядів
2834
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie