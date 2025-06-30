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Про це заявив заступник генерального директора компанії «Автомагістраль-Південь» Валерій Вакарчук.

За його словами компанія у свою чергу не може закриті зобов’язання перед постачальниками, розрахуватись по кредитам.

«Ми сплачуємо відсотки, штрафні санкції. Ніхто це не враховує і не компенсує. Загалом держава нам заборгувала понад 7 млрд грн. Ми вже більше року несемо значні власні витрати на обслуговування водогону, які не компенсуються. Допоки не буде повної оплати, ми не можемо передати об’єкт балансоутримувачу», - розповів Валерій Вакарчук.

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Компанія з самого початку будувала водогін за власні кошти, заборгованість по виконаним роботам в процесі реалізації проєкту сягала 2,5 млрд грн. Держава не надала коштів навіть для закупівлі труб.

«Постачальник, який з нами працює, акумулював продукцію від різних виробників, шукав фінансування. Найважливіше, брав на себе фінансові ризики, надаючи нам, як генпідряднику відтермінування платежів», - заявив Валерій Вакарчук.

Компанія ще у серпні 2023 року запустили в роботу першу нитку водогону, за цей час для водопостачання Кривого Рогу насоси спожили електроенергії на 50 млн грн.

«У комунального підприємства не було коштів розрахуватись — ДТЕК висунув вимогу до нашої компанії, і ми мусили заплатити. Про які збитки державі ви кажете? Фактично є лише збитки компанії, які не компенсуються», - пояснив Вакачрук.

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На думку Вакарчука, кримінальне справа проти компанії лише зачіпка, щоб заблокувати роботу підприємства.

«У нас наразі реалізуються десятки важливих для нашої країни проєктів. В тому числі і будівництво фортифікацій – надійних та сучасних, захищених від дронів. Ви хочете розбиратись з трубами – ми цього не боїмось. Але навіщо блокувати всю нашу діяльність?» - резюмує представник «Автомагістраль-Південь».

Нагадаємо, магістральний водогін «Інгулець-Південне водосховище» компанія «Автомагістраль-Південь» почала будувати влітку 2023 року після підриву дамби Каховської ГЕС. Майже рік роботи на будівництві проводились безперервно у дві зміни. Було залучено 500 працівників та понад 250 одиниць техніки. Першу нитку потужністю 100 тис.м3 води на добу запустили вже в серпні 2023-го року. На повну потужність – 400 тис. м3 води на добу, водогін працює з травня 2024 року. Наразі три нитки магістрального водогону сьогодні забезпечують Кривий Ріг, подаючи воду напряму у Південне водосховище. Ще одна нитка до Зеленодольскої громади, забезпечуючи водою до 50 тис. населення та потреби Криворізької ТЕС. Нацполіція опублікувала заяву, в який йдеться про нібито завищення цін при купівлі труб для водогону. Компанія звинувачення у завдані збитків державі спростувала, заявивши про спробу рейдерського захоплення під прикриттям сфабрикованої кримінальної справи.