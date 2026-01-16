Проблемні долари та євро: яких купюр варто позбутися 2026 року

Валюта / © Національний банк України

Багато українців зберігають заощадження в іноземній валюті, накопичуючи долари та євро. Однак невдовзі певні купюри можуть викликати труднощі під час обміну чи розрахунків.

Найперше, як пише Новини Live на що слід звернути увагу — рік випуску банкнот. Старі купюри без сучасних елементів захисту дедалі рідше приймають у банках та обмінниках. Особливо це стосується доларів 1996–2006 років випуску.

Ще одна потенційна проблема — ознаки зношеності. Закон дозволяє продавати валюту з невеликими пошкодженнями, проте з часом банкноти старіють і стають непридатними для подальшого використання. Тому краще заздалегідь обміняти старі або зношені купюри на нові.

Що не так із купюрами євро

Власники євро раніше могли тримати заощадження у великому номіналі — 500 євро. Проте від 2019 року такі купюри перестали друкувати, а їх поступово виводять з обігу через високий ризик підробок.

За даними Європейського центрального банку, купюри по 500 євро можна ще використовувати та обмінювати без обмежень, але вже зараз трапляються випадки відмови в прийомі цього номіналу у закладах.

З часом проблеми тільки збільшуватимуться, тому експерти радять замінити купюри по 500 євро на менші номінали, щоб уникнути неприємних ситуацій.

