Продавці рахують мільярдні збитки: які товари можуть зникнути з полиць супермаркетів

Атаки на склади вдарять по гаманцях українців / © із соцмереж

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Наприкінці серпня через масовані російські атаки по логістичній інфраструктурі витрати українських торговельних мереж на транспортування та зберігання товарів зросли майже вдвічі. Для уникнення масштабного дефіциту на ринку компанії терміново шукають нові склади та перебудовують маршрути постачання.

Про ці вимушені кардинальні зміни повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU).

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Дефіциту не буде, але полиці можуть спорожніти

Міністерство аграрної політики запевняє, що працюючих виробничих потужностей в Україні цілком достатньо для задоволення внутрішніх потреб населення. Проте асортимент у магазинах може тимчасово скоротитися через потребу ритейлу в додатковому часі та ресурсах на перенаправлення товарних потоків.

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«Продукція буде доступна в кожному населеному пункті. Але певний час може бути менший вибір, ніж до якого звикли споживачі», — підкреслив міністр Тарас Висоцький.

Водночас експерти з Центру економічної стратегії нагадують про максимальну автоматизацію великих логістичних центрів у минулому. Тепер бізнес розподіляє залишки між меншими складами і частково повертається до ручного виконання процесів. Це неодмінно спровокує скорочення кількості акційних пропозицій.

Які товари можуть зникнути та подорожчати

Найбільшу вразливість до логістичних збоїв демонструють свіжі продукти з коротким терміном придатності. До цієї категорії належать м’ясо, риба, овочі, фрукти та молочні вироби. Експерти прогнозують подорожчання цієї продукції на 5–7% через гостру нестачу вцілілих спеціалізованих холодильних складів у Київському регіоні.

У сегменті електроніки найбільший удар прийняла великогабаритна побутова техніка, яка потребує значних площ та складної логістики. Представники мережі «Фокстрот» попереджають про можливе зростання цін на холодильники та пральні машини на 7–11%. Середньогабаритна кухонна техніка може додати у вартості ще 4–7%.

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Як бізнес рятується від мільярдних збитків

Торговельні мережі зазнали колосальних фінансових втрат. Лише «Фора» втратила понад мільярд гривень через знищення свого логістичного центру. Водночас маркетплейс Rozetka оцінює власні збитки у Броварах на суму 70 мільйонів доларів без урахування вартості знищених посилок клієнтів.

Для виживання в таких умовах компанії вдаються до жорстких кроків з оптимізації. Виробники відмовляються від випуску низькомаржинальних товарів та концентруються виключно на пріоритетних категоріях. Видавництва домовляються про тимчасове обмеження зарплат, а великі ритейлери скорочують частину штату.

Наразі Фонд держмайна активно шукає вільні площі для допомоги постраждалим підприємцям. Відомство вже підготувало майже 164 тисячі квадратних метрів приміщень, які бізнес зможе орендувати через систему прозорих аукціонів.

Нагадаємо, після масованої атаки РФ по логістичній інфраструктурі в київських супермаркетах «Сільпо» подекуди спорожніли полиці. Ритейлер перебудовує маршрути постачання та обіцяє швидко відновити асортимент.

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