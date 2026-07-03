Продаж овочів з городу: коли українцям доведеться платити податок

Овочі / © Pixabay

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Українці можуть продавати вирощену власну сільгосппродукцію без сплати податку, проте лише за умови дотримання лімітів Податкового кодексу.

Про це пише SUD.UA.

Коли продаж врожаю з городу не оподатковується

Відповідно до Податкового кодексу (пп. 165.1.24), до оподатковуваного доходу не включаються кошти від продажу власної сільгосппродукції, якщо вона вирощена, зібрана або перероблена безпосередньо фізособою на земельних ділянках, наданих для:

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ведення садівництва

будівництва та обслуговування житлового будинку (присадибні ділянки)

індивідуального дачного будівництва

ведення особистого селянського господарства

земельних часток (паїв), виділених у натурі

Доходи від продажу власної рослинницької продукції не оподатковуються, якщо їх сукупний розмір за рік не перевищує 12 мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня звітного року.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №15111-д щодо оподаткування доходів, які громадяни отримують через популярні цифрові платформи. Нові правила торкнуться користувачів таких сервісів, як OLX, Bolt, Uklon, Uber, Glovo, Airbnb та інших подібних майданчиків.

Закон запроваджує спрощені правила для людей, які заробляють на онлайн-сервісах. Головна зміна: цифрові платформи самі стануть податковими агентами для своїх користувачів. Вони будуть автоматично вираховувати податки та звітувати перед податковою. Громадянам більше не доведеться самостійно подавати декларації чи відкривати для цього спеціальні рахунки.

Для людей, які не є ФОПами і працюють самі на себе, впроваджують пільговий податок у розмірі 10%. Окремо платити військовий збір не потрібно, бо все вже враховано в цій ставці. Нові правила замінять нинішні 23% податків (18% ПДФО та 5% військового збору). Скористатися такою пільгою зможуть ті, хто заробляє до 7,2 мільйона гривень на рік і не продає підакцизні товари.

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