Продаж валюти в Україні змінили: які купюри зобов’язані приймати банки та обмінники

НБУ заборонив відмовляти у прийомі старих доларів / © Pexels

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У деяких обмінниках в Україні припинили приймати так звані «старі» долари — це відбувається не лише в Україні, а й за кордоном. Або ж такі долари приймають за зниженим курсом.

НБУ посилив правила обміну валюти в Україні. Офіційно скасовано перелік ознак незначного зношення, а для порушників запровадили великі штрафи. Про це розповіли у Національному банку України.

Нацбанк посилив правила обміну валюти: що загрожує обмінникам

Національний банк України впровадив нові правила, аби врегулювати суперечки під час обміну доларів чи іншої валюти. Регулятор оновив нормативно-правову базу і повністю скасував перелік ознак незначного зношення банкнот.

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Тепер касири не зможуть не прийняти у вас долари з мінімальними пошкодженнями. Відтепер фінансові установи зобов’язані приймати всі справжні купюри, крім тих, що значно пошкоджені.

За новими правилами, банки та небанківські установи не мають права відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо її справжність підтверджена спеціальними лічильниками та детекторами. Дизайн та елементи захисту таких банкнот повинні повністю відповідати описам іноземних центральних банків.

Окрім цього, фінустановам суворо заборонено встановлювати будь-які обмеження щодо номіналу чи року емісії банкнот, які залишаються законними платіжними засобами у своїй країні. Тобто, не прийняти у вас старі долари на обмін в Україні — тепер не мають права.

Ігнорування банківськими та обмінними установами цих вимог буде розцінюватися як шахрайська діяльність.

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Через масовість скарг українців на банки та обмінники, які не хочуть брати старі долари, НБУ запровадив посилений контроль. Установи, що порушуватимуть правила, будуть отримувати суворі штрафи чи навіть позбавлятимуться ліцензії.

Для банків передбачили штрафи до 400 тисяч гривень із перспективою збільшення штрафу за повторні порушення.

Для обмінників та інших фінансових установ — штрафи сягатимуть до 5% від розміру їхнього власного капіталу.

Касир не бере старі долари в обміннику: що робити

Якщо касир в обміннику відмовляється брати старі або несуттєво пошкоджені долари, спершу варто звернутися до керівництва обмінника чи відповідного банку зі скаргою.

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У випадку, якщо там не реагують та не дозволяють провести обмін валюти, яка є справжньою і в гарному стані, відправляйте звернення до Національного банку України.

Які купюри відправляють на інкасо

Ті купюри, які мають ознаки значного зношення чи пошкодження, приймають лише на інкасо — це відбувається за окремими тарифами.

Прийняти на інкасо можуть такі купюри:

банкноти іноземної валюти, які набули ознак значного зношення/пошкодження:

розірвані (розрізані) на частини банкноти;

банкноти із пошкодженими елементами дизайну та захисту;

банкноти зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

банкноти із локальними забрудненнями, включно з видимими в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;

із загальними забрудненнями, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

обпалені, пропалені, трухлі;

банкноти, що мають явні друкарські недоліки;

банкноти, вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти.

Які долари неможливо обміняти в Україні

Нагадаємо, українці можуть зіткнутися з проблемою обміну або використання певної готівки у валюті. Це стосується як специфічних номіналів, так і банкнот із фізичними ушкодженнями. Українські фінансові установи не працюють із раритетними купюрами США номіналом у 500, 1 000, 5 000 та 10 000 доларів, які не друкуються з 1945 року.

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Продати такий «скарб» в Україні можна лише колекціонерам або на чорному ринку як боністичну цінність.

Зношені або пошкоджені долари банки та обмінники також не приймають для звичайного обміну. Легальним виходом є процедура інкасо, коли український банк відправляє купюру на обмін до іноземного банку-кореспондента. Проте цей процес триває від кількох тижнів до місяців, а комісія за послугу становить від 10% до 30% від номіналу.

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