Продаж землі в Україні: як захистять ринок від зазіхань росіян

Продаж землі в Україні: як захистять ринок від зазіхань росіян

В уряді запевняють, що у росіян, які незаконно отримають у власність українську землю, її конфіскують.

Росіяни і представники терористичних формувань на Донбасі не зможуть отримати українську землю, вільний продаж якої розпочнеться від 1 липня.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, інформує "Дом".

Висоцький нагадав, що закон забороняє продаж землі іноземцям. Проте він припустив, що росіяни чи спільники окупантів захочуть "обійти" закон, скуповуючи землю через підставних осіб.

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"У законі є обмеження — є заборона на купівлю земель з боку агресора і терористичних організацій. Якщо ж вони якось спробують обійти закон, оформляти угоди через українців — ми будемо це відстежувати. Держава, СБУ та Держгеокадастр", — сказав заступник міністра.

Він запевнив, що у разі виявлення таких випадків, землю просто конфісковуватимуть.

"Якщо буде момент обходу, тобто домовилися з якимись українцями, які живуть на нашій території, — український паспорт, але гроші звідти. Тут першим моментом буде контроль — звідки гроші. Це треба буде все легалізувати. Не можна купувати за готівку. А якщо оплатили все офіційно, усі податки заплатили й потім факт зв'язку буде знайдений, то держава має право конфіскувати ці землі", — додав Висоцький.

Нагадаємо, що 1 липня, в Україні припиняє дію мораторій на продаж землі, введений двадцять років тому, у 2001-му.

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