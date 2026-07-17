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ТСН у соціальних мережах

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Продажі автомобілів в Україні зростають: які умови банків на купівлю вживаного авто влітку 2026 року Актуально

В Україні зростають темпи видачі автокредитів, а банки запроваджують нові програми щодо купівлі як нових, так і вживаних автомобілів. Які нині умови кредитів на авто з пробігом та чи очікувати додаткових витрат на комісії та страховки, далі детально.

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Автомобільний ринок в Україні змінюється та активно зростає: за минулий рік українці придбали 81,3 тис. нових легкових авто, що на 17% більше, ніж 2024 року. Активнішим був ринок вживаних автомобілів: минулоріч в Україні придбали 274,3 тис. легкових авто з пробігом, що на 24% більше за показник 2024 року, повідомили в «Укравтопром». Тим часом банки активно кредитують купівлю автомобілів. За даними НБУ, автокредитування за минулий рік зросло майже на 42%, а в загальному роздрібному портфелі банків частка таких позик досягла 6%.

«Ринок вживаних авто в останні роки інтенсивнорозвивається внаслідок значного попиту, і стаєцивілізованішим. Це приваблює кредиторів до цієїсфери, і, звісно, забезпечує фінансову доступність для клієнтів. До своїх клієнтів ми максимально гнучкі щодомісця та способу придбання авто в кредит: як у партнерській мережі Банку, так і на маркетплейсі. Або навіть у знайомого. У такому випадку наші клієнтиотримують індивідуальний ліміт кредитної суми не виходячи з дому, а вже потім обирають автомобіль та оформлюють кредит», — зауважив член правління ІдеяБанку, директор з розвитку бізнесу Володимир Малий.

В Ідея Банку наразі пропонують дві програми автокредитів на вживані автомобілі — це «Драйв 30» і «Драйв 110», але за цими ж програмами можна оформити і кредит на купівлю нового автомобіля.Автомобіль може бути придбаний на кредитні кошти без обмежень переліку торговців (як фізичних так і юридичних осіб). Обрати омріяне авто клієнти можутьтакож у мережі партнерів банку, серед яких — ТОВ «НІКО ЕКСПЕРТ» (Група «NIKO») ТОВ «БАЄР КАР» (ТМ «Любе Авто») та ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (ТМ «Хапай Авто»).

Ідея Банк є багаторічним досвідченим гравцем на ринку автокредитування, а от власне кредитні програми нещодавно докорінно трансформувалися. Головні ж особливості програм — це відсутність застави, першого внеску, страховки й оцінки вживаного авто. «Ідея Банк вирішив максимально спростити процес оформлення кредиту та прибрати додаткові витрати для клієнта, щоби була можливість не відкладати реалізацію купівлі омріяного авто», — повідомив член правління Ідея Банку, директор з розвитку бізнесу Володимир Малий.

Кредитні програми банку передбачають максимальний строк кредиту — 7 років, а максимальну суму кредиту — 1 млн грн., без першого внеску.

Якщо протягом 30 днів після отримання автокредиту клієнт надає оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, відсоткова ставка за кредитом знижується до 28,90% річних (реальна річна відсоткова ставка від 35,64% до 91,45% цифрові значення — відповідно до істотних характеристик продукту) і набуває чинності з наступного дня після дати першого платежу за кредитом.

Щоб оформити автокредит на вживане авто в Ідея Банку, потрібне підтвердження фінансового стану, а саме — довідка про доходи або виписка з банку про рух коштів на зарплатному рахунку позичальника, а для підприємців — фінансова звітність за останні 3–6 або 12 місяців, залежно від суми позики.

У планах Ідея Банку на цей рік — максимально розширити мережу партнерів і залучити до співпраці всіх операторів ринку вживаних авто: як автосалони, автомайданчики, трейд-ін, імпортерів, так і маркетплейси. Розширення партнерських угод дозволить клієнтам швидше і простіше обирати омріяне авто та за підтримки консультантів автосалонів і менеджерів банку в стислі терміни оформлювати придбання авто в кредит за кредитними програмами на купівлю авто від Ідея Банк.

Нагадаємо, Ідея Банк пропонує ФОП беззаставнийкредит на будь-які цілі на суму до одного мільйона гривень. Загалом банк пропонує кредитні продукти для ФОПів із 2016 року, а протягом 2025 року видав фізособам-підприємцям 2544 кредити на загальну суму 472 млн грн.

Банківська ліцензія НБУ №96 від 04.11.2011 р. Внесенодо Державного реєстру банків за №46.

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