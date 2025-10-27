Реклама

Щоб довести прозорість діяльності, 14 серпня 2025 року Дарина та Юлія Бурковські, засновниці бренду, в інтерв’ю Василю Тимошенко зробили безпрецедентну заяву: пообіцяли 1 000 000 гривень кожному, хто надасть перевірені документальні докази офіційних поставок брендом “Sister’s Aroma” чи тими, хто має офіційний дозвіл на використання бренду “Sister’s Aroma”, - в РФ після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Бренд заявляє, що після 24 лютого 2022 року не здійснював жодних поставок у РФ і не має там офіційних точок продажу чи складів.

1 000 000 грн як спосіб боротьби з фейками

Ця ініціатива — не лише публічна демонстрація впевненості бренду, а й інструмент протидії інформаційним атакам:

бренд закликає надати факти, якщо вони існують;

у разі їхньої відсутності чутки залишаються безпідставними;

Суспільство позитивно сприйняло такий крок бротьби з інформаційними атаками, тим більше, що за місяць після заяви жодних документальних доказів про факт офіційного постачання продукції Sister’s Aroma в РФ не було надано.

Контроль через контракти з партнерами

Щоб унеможливити навіть непряме потрапляння продукції на ринок агресора, Sister’s Aroma ввела суворі правила у договорах із дистриб’юторами та покупцями:

у разі, якщо хоча б одна одиниця товару потрапить до РФ, передбачений штраф у розмірі 100 000 доларів;

контракт одразу розривається.

Також, варто звернути увагу, що кожен покупець та дистрибʼютор дуже глибоко перевіряється на предмет наявності звʼязків з рф. Тільки після ретельної перевірки Sister’s Aroma приймає рішення щодо співпраці.

Співпраця, які унеможливлює продажі в РФ

Сьогодні вести бізнес в Україні та одночасно продавати продукцію в РФ практично неможливо, через контроль на державному рівні. Більше того, Sister’s Aroma наголошує на колаборації з державним конструкторським бюро «Луч» — розробником ракети «Нептун».

За словами бренду, перед подібними партнерствами компанію перевіряють на державному рівні, і жодних ознак співпраці з росією не виявлено.

Боротьба з підробками

Після припинення офіційних продажів у РФ з’явилися масові фейки:

підробляються назви, дизайн упаковки та айдентика на території росії;

ці товари не мають жодного відношення до Sister’s Aroma, наголошує бренд .

бренд активно бореться з цим, надсилає скарги маркетплейсам і соцмережам, блокує сторінки фейків (понад 30 випадків), фіксує порушення прав на торгову марку.

Чому цей скандал викликав резонанс?

В умовах війни навіть натяк на співпрацю з країною-агресором сприймається як зрада. Тому поява чуток про Sister’s Aroma одразу викликала хвилю обговорень у медіа та соцмережах.

Однак у відповідь бренд бренд має сильну позицію:

від 24 лютого 2022 року офіційних постачань у РФ не було

володіє всіма необхідними документами , які підтверджують, що Sister’s Aroma не поставляє власну продукцію на територію рф, а також з усіма без винятку іноземними покупцями та дистриб'юторами укладає договори, де прописані умови неможливості продажу продукції на території вищезгаданих країн.

вважає своїм обов'язком як бізнесу – допомагати ЗСУ та перераховувати кошти на благодійність. Загальна сума донатів на сьогодні складає понад 6 мільйонів гривень.

2025-го компанія стала патроном БО “Шанс на зміни”, що підтримує підлітків.

готовий заплатити 1 000 000 гривень за будь-який підтверджений факт такого постачання;

В умовах інформаційних атак, засновниці бренду закликають мислити критично, спиратись на документально перевірені факти та перевіряти інформацію. Зараз як ніколи важливо єднатись, підтримувати економіку країни та допомагати не словом, а ділом.