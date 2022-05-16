Продуктовий кошик українця в Польщі: скільки коштують товари в популярному супермаркеті

Читайте в матеріалі ТСН.ua у скільки обходиться продуктовий кошик для українських біженців в Польщі на прикладі одного з найпопулярніших супермаркетів Biedronka.
Biedronka - один з найпопулярніших супермаркетів Польщі, який відрізняється досить низькими цінами.
Скільки коштують овочі
В Польщі вже починається сезон свіжих овочів та фруктів, а тому їх обов'язково варто додати до свого продуктового кошика:
- помідори коктейльні нараз на знижці - їх можна купити усього за 4.99 злотих за кілограм (приблизно 32.93 гривень);
- вартість помідорів черрі також знижена до 9.99 злотих за кілограм (приблизно 65.93 гривень);
- огірки також наразі на знижці - їхня ціна 4.99 злотих за кілограм (приблизно 32.93 гривні);
- за шампіньони доведеться віддати 3.99 злотих за упаковку в 500 грам (приблизно 26.33 гривень);
- морква в залежності від виду коштує від 2.84 до 7.61 злотих за кілограм (приблизно 19.88-53.27 гривень);
- вартість буряка 2.37 злотих за кілограм (приблизно 16.59 гривень);
- молода капуста також має знижену вартість - за неї доведеться заплатити 3.49 злотих за кілограм (приблизно 23.03 гривні);
- груша коштує 7.60 злотих за кілограм (приблизно 50.15 гривень);
- за нектарини доведеться заплатити 15.70 злотих за кілограм (приблизно 103.61 гривні);
- гранат же коштує 16.64 злотих за кілограм (приблизно 109.81 гривень).
М'ясо, риба та молочні продукти: ціни в Польщі
Щоб продуктовий кошик був повноцінним, в ньому обов'язково повинні бути м'ясо, риба та молочні продукти:
- дрібно-порізана свинина наразі на знижці в коштує 4.49 злотих за 200 грам (приблизно 29.63 гривень);
- мелена свинина також на знижці і коштує 5.99 за 500 грам (приблизно 39.53 гривень);
- за стегно індиче наразі можна заплатити 18.99 злотих за кілограм (приблизно 125.32 гривень);
- мелене м'ясо курки на знижці коштує 7.99 злотих за 400 грам (приблизно 52.73 гривні);
- свіжа форель наразі коштує 2.56 злотих за 100 грам (приблизно 16.89 гривень);
- креветки на знижці можна купити за 24.99 злотих за 450 грам (приблизно 164.91 гривні);
- філе мінтая обійдеться в 10.99 злотих за упаковку в 570 грам (приблизно 72.53 гривні);
- крабові палочки можна купити за 3.89 злотих за 250 грам (приблизно 25.67 гривень);
- курячі яйця продаються за 6.49 злотих за 10 яєць (приблизно 42.83 гривні);
- за молоко доведеться заплатити 2 злотих за 1 літр (приблизно 13.20 гривень);
- звичайний йогурт без наповнювачів та підсолоджувачів коштує 1.41 злотих за 400 грам (приблизно 9.30 гривень).
Найпопулярніші крупи
Щоденний раціон важко уявити без круп, а тому вони завжди присутні в продуктовому кошику:
- найдешевше коштують макарони різних видів - за них можна заплатити від 2 до 3.49 злотих за кілограм (приблизно 13.20-23.03 гривень);
- рис коштує 3.99 злотих за кілограм (приблизно 26.33 гривень);
- а за гречку доведеться заплатити 4.85 злотих за кілограм (приблизно 32.01 гривні).
Напої та інше
Також в продуктовий кошик входять і деякі інші товари:
- вода коштує 0.99 злотих за 1,5 літра (приблизно 7 гривень);
- нарізаний білий хліб можна купити за 3.99 злотих за 500 грам (приблизно 27.93 гривень);
- вартість кави залежить від марки і може коштувати від 22 до 27 злотих за банку (приблизно 154-189 гривень);
- олія ріпакова продається за 7.19 злотих за 1 літр і зараз на знижці (приблизно 47.45 гривень);
- молочний чи чорний шоколад можна купити за 1.69 злотих за 100 грам (приблизно 11.83 гривень).