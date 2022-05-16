Продуктовий кошик українських біженців в Польщі: скільки коштують товари / Фото: Pexels

Продуктовий кошик українця в Польщі: скільки коштують товари в популярному супермаркеті

Продуктовий кошик українця в Польщі: скільки коштують товари в популярному супермаркеті

Читайте в матеріалі ТСН.ua у скільки обходиться продуктовий кошик для українських біженців в Польщі на прикладі одного з найпопулярніших супермаркетів Biedronka.

Biedronka - один з найпопулярніших супермаркетів Польщі, який відрізняється досить низькими цінами.

Скільки коштують овочі

В Польщі вже починається сезон свіжих овочів та фруктів, а тому їх обов'язково варто додати до свого продуктового кошика:

помідори коктейльні нараз на знижці - їх можна купити усього за 4.99 злотих за кілограм (приблизно 32.93 гривень);

коктейльні нараз на знижці - їх можна купити усього за (приблизно 32.93 гривень); вартість помідорів черрі також знижена до 9.99 злотих за кілограм (приблизно 65.93 гривень);

також знижена до (приблизно 65.93 гривень); огірки також наразі на знижці - їхня ціна 4.99 злотих за кілограм (приблизно 32.93 гривні);

також наразі на знижці - їхня ціна (приблизно 32.93 гривні); за шампіньони доведеться віддати 3.99 злотих за упаковку в 500 грам (приблизно 26.33 гривень);

доведеться віддати (приблизно 26.33 гривень); морква в залежності від виду коштує від 2.84 до 7.61 злотих за кілограм (приблизно 19.88-53.27 гривень);

в залежності від виду коштує (приблизно 19.88-53.27 гривень); вартість буряка 2.37 злотих за кілограм (приблизно 16.59 гривень);

(приблизно 16.59 гривень); молода капуста також має знижену вартість - за неї доведеться заплатити 3.49 злотих за кілограм (приблизно 23.03 гривні);

також має знижену вартість - за неї доведеться заплатити (приблизно 23.03 гривні); груша коштує 7.60 злотих за кілограм (приблизно 50.15 гривень);

коштує (приблизно 50.15 гривень); за нектарини доведеться заплатити 15.70 злотих за кілограм (приблизно 103.61 гривні);

доведеться заплатити (приблизно 103.61 гривні); гранат же коштує 16.64 злотих за кілограм (приблизно 109.81 гривень).

М'ясо, риба та молочні продукти: ціни в Польщі

Щоб продуктовий кошик був повноцінним, в ньому обов'язково повинні бути м'ясо, риба та молочні продукти:

дрібно-порізана свинина наразі на знижці в коштує 4.49 злотих за 200 грам (приблизно 29.63 гривень);

наразі на знижці в коштує (приблизно 29.63 гривень); мелена свинина також на знижці і коштує 5.99 за 500 грам (приблизно 39.53 гривень);

також на знижці і коштує (приблизно 39.53 гривень); за стегно індиче наразі можна заплатити 18.99 злотих за кілограм (приблизно 125.32 гривень);

наразі можна заплатити (приблизно 125.32 гривень); мелене м'ясо курки на знижці коштує 7.99 злотих за 400 грам (приблизно 52.73 гривні);

на знижці коштує (приблизно 52.73 гривні); свіжа форель наразі коштує 2.56 злотих за 100 грам (приблизно 16.89 гривень);

наразі коштує (приблизно 16.89 гривень); креветки на знижці можна купити за 24.99 злотих за 450 грам (приблизно 164.91 гривні);

на знижці можна купити за (приблизно 164.91 гривні); філе мінтая обійдеться в 10.99 злотих за упаковку в 570 грам (приблизно 72.53 гривні);

обійдеться в (приблизно 72.53 гривні); крабові палочки можна купити за 3.89 злотих за 250 грам (приблизно 25.67 гривень);

можна купити за (приблизно 25.67 гривень); курячі яйця продаються за 6.49 злотих за 10 яєць (приблизно 42.83 гривні);

продаються за (приблизно 42.83 гривні); за молоко доведеться заплатити 2 злотих за 1 літр (приблизно 13.20 гривень);

доведеться заплатити (приблизно 13.20 гривень); звичайний йогурт без наповнювачів та підсолоджувачів коштує 1.41 злотих за 400 грам (приблизно 9.30 гривень).

Найпопулярніші крупи

Щоденний раціон важко уявити без круп, а тому вони завжди присутні в продуктовому кошику:

найдешевше коштують макарони різних видів - за них можна заплатити від 2 до 3.49 злотих за кілограм (приблизно 13.20-23.03 гривень);

- за них можна заплатити від (приблизно 13.20-23.03 гривень); рис коштує 3.99 злотих за кілограм (приблизно 26.33 гривень);

коштує (приблизно 26.33 гривень); а за гречку доведеться заплатити 4.85 злотих за кілограм (приблизно 32.01 гривні).

Напої та інше

Також в продуктовий кошик входять і деякі інші товари: