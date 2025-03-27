Продуктовий кошик в Україні: ціни рекордно зросли - і це ще не кінець

В Україні спостерігається зростання інфляції, що призводить до здорожчання більшості продуктів харчування. За останній рік ціни на товари значно зросли, і така тенденція триватиме.

Про це пише видання "Новини.LIVE".

Для порівняння цін на продуктовий кошик було використано статистичні дані з сайту "Мінфін". До базового набору продуктів увійшли: хліб, молоко, куряче філе, яловичина, картопля, рис, сир, яблука, банани, помідори, цибуля і яйця.

За останній рік продуктовий кошик в Україні значно здорожчав, особливо помітно підвищилися ціни на фрукти, овочі та молочну продукцію. У середньому вартість товарів збільшилася на 25-30%, хоча трапляються і винятки.

Найзначніше подорожчання спостерігається у яблук — їхня вартість збільшилася на 106,4%, з 20,49 грн до 42,31 грн за кілограм. Це найвище зростання серед усіх продуктів. Ціни на помідори, картоплю і молоко також зросли на понад 30%.

Мінімальне зростання цін зафіксовано на ріпчасту цибулю — лише 1,4% (з 16,27 грн до 16,50 грн за кілограм), на рис — 3,9% (з 56,67 грн до 58,93 грн за кілограм) і на твердий сир — 5,4% (з 499,10 грн до 526,32 грн за кілограм).

"Здорожчання оброблених продовольчих товарів у лютому прискорилося до 16,7%. Така динаміка пояснюється збільшенням витрат підприємств на електроенергію, оплату праці та логістику. Високими темпами дорожчали хліб, масло, м'ясо та молокопродукти", — пояснили виданню в НБУ.

За прогнозами НБУ, інфляція почне знижуватися не раніше весни 2025 року. Як заявив очільник Нацбанку Андрій Пишний, ціновий тиск зберігатиметься наступними місяцями через високі ціни на продукти. До кінця 2025 року інфляція уповільниться до 6,9% і повернеться до цільового показника у 5% 2026 року.

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