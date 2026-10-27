Продуктовий кошик стане ще дорожчим: що може зрости в ціні взимку

Їжа / © Pixabay

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До кінця 2026 року та взимку в Україні можуть суттєво зрости ціни на низку продуктів. Найбільше здорожчання прогнозують для молочної продукції — більш ніж на 25%.

Про це в ефірі “День.LIVE“ розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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За його словами, курятина та яловичина вже наблизилися до нинішнього цінового максимуму, тому подальше зростання вартості може становити до 10%.

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Водночас свинина може подорожчати більш ніж на 10%. Причиною є поширення африканської чуми свиней, через яку скорочується поголів’я як у приватних господарствах, так і на промислових підприємствах.

«Коли свиняча чума, поголів’я знищується, на ринок воно не потрапляє. Відповідно, пропозиції ставатиме менше, і це може потягнути ціну вгору», — пояснив Марчук.

Молочні продукти можуть додати понад 25%

Найбільше зростання цін очікується у молочному сегменті. На собівартість продукції впливають дорожчі корми, ветеринарні препарати, енергоносії та витрати на переробку.

За прогнозом Марчука, взимку окремі молочні продукти можуть подорожчати більш ніж на 25%.

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Хліб подорожчає до 10%

Хліб до кінця року може зрости в ціні на 6–10%.

Основними причинами експерт назвав витрати на енергію та логістику. Хлібопекарські підприємства самостійно доставляють продукцію до магазинів і торговельних мереж, тому зростання вартості пального безпосередньо впливає на кінцеву ціну.

Дефіциту гречки не очікують

Водночас дефіциту гречки цього сезону не прогнозують. За словами Марчука, врожай має перевищити 80 тисяч тонн проти близько 71 тисячі тонн торік, чого має вистачити для внутрішнього споживання.

При цьому гречка вже подорожчала приблизно на 15%. На її вартість впливають витрати на збирання, сушіння, пакування та зберігання.

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Загалом, за прогнозом експерта, взимку зростання цін на окремі продукти може становити від 10% до понад 25% залежно від категорії.

Закупівельні ціни на свинину вже почали зростати

На тиждень із 26 жовтня до 1 листопада закупівельні ціни на свиней живою вагою прогнозують на рівні 72–73 грн/кг. Це приблизно на 6% більше, ніж тижнем раніше. Водночас у регіонах, де фіксують спалахи африканської чуми свиней, ціни поки продовжують знижуватися.

У галузі закликають прискорити реєстрацію вакцини проти АЧС, оскільки поширення хвороби загрожує подальшим скороченням поголів’я. За оцінками фахівців, вакцинація могла б допомогти зберегти чинні господарства та підприємства, які планують відновлювати виробництво 2027 року.

Раніше Денис Марчук також прогнозував загальне зростання цін на продукти восени на 10–20%, зокрема на молочну продукцію, овочі та хліб.

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