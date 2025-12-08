Продукти до зимових свят здорожчають: яких товарів це торкнеться

Продукти у супермаркеті / © Pixabay

Продукти до Різдвяних свят та Нового року здорожчають на 10%.

Такий прогноз зробив в етері КИЇВ24, голова Союзу українського селянства Іван Томич та пояснив, яких товарів це торкнеться.

«Це буде м’ясо. У першу чергу — свинина, вироби із м’яса свинини. Це буде частина курятини, але безумовно не вся. Це буде рослинна олія і це будуть яйця», — каже експерт.

Саме різкого зростання цін — не буде, наголосив він. Втім, варто очікувати здорожчання, коли почнеться попит серед покупців, а це: 18-21 грудня та 25-26 грудня.

Томич наголосив, що зростання на понад 10% — це будуть радше винятки.