Продукти до зимових свят здорожчають: яких товарів це торкнеться
Здорожчає свинина, курятина та яйця, каже голова Союзу українського селянства.
Продукти до Різдвяних свят та Нового року здорожчають на 10%.
Такий прогноз зробив в етері КИЇВ24, голова Союзу українського селянства Іван Томич та пояснив, яких товарів це торкнеться.
«Це буде м’ясо. У першу чергу — свинина, вироби із м’яса свинини. Це буде частина курятини, але безумовно не вся. Це буде рослинна олія і це будуть яйця», — каже експерт.
Саме різкого зростання цін — не буде, наголосив він. Втім, варто очікувати здорожчання, коли почнеться попит серед покупців, а це: 18-21 грудня та 25-26 грудня.
Томич наголосив, що зростання на понад 10% — це будуть радше винятки.