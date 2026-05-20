Продукти можуть різко злетіти в ціні: ООН озвучила тривожний прогноз для світу

Світові ціни на їжу можуть різко зрости / © Getty Images

Світ може зіткнутися з масштабною продовольчою кризою вже протягом найближчих 6-12 місяців, якщо країни не відреагують на ризики, пов’язані з потенційними перебоями в роботі Ормузької протоки.

Про це заявила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO), повідомляє POLITICO.

За оцінками організації, можливе перекриття Ормузької протоки стане не тимчасовим збоєм, а початком системного шоку для світових цін на продовольство.

У FAO наголошують, що подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень урядів і аграріїв щодо використання добрив, імпорту, фінансування та структури посівів. Саме ці фактори визначать, чи відбудеться різке зростання цін уже наприкінці 2026 року або на початку 2027-го.

«Потрібно серйозно думати про те, як підвищити здатність країн адаптуватися та їхню стійкість до такого “вузького місця”, щоб мінімізувати потенційні наслідки», — заявив головний економіст FAO Максімо Тореро.

ООН попереджає про ланцюговий ефект зростання цін

В організації описують можливий ланцюговий ефект кризи:

спочатку зростають енергетичні витрати,

далі дорожчають добрива,

потім — насіння,

після чого знижуються врожаї.

У підсумку це призводить до підвищення цін на сировинні товари та інфляції продовольства для кінцевих споживачів.

Які країни ризикують найбільше

Найбільше ризикують країни Азії, Африки та Латинської Америки, де значна частина населення вже витрачає більшість доходів на харчі. Вони особливо залежні від імпорту азотних добрив із Близького Сходу.

Попередження ООН пролунало наступного дня після того, як Єврокомісія представила довгоочікуваний план щодо добрив, який робить ставку на довгострокові рішення, зокрема переробку відходів агросектору. Водночас документ не передбачає швидких заходів для зниження вартості добрив у ЄС.

FAO закликає уряди шукати альтернативні торгові маршрути в обхід Ормузької протоки, уникати експортних обмежень і гарантувати, що гуманітарні постачання продовольства не будуть обмежені торговими бар’єрами.

