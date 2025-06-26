Продукти стрімко дорожчають: інфляція в Україні встановила новий рекорд

В Україні стрімко дорожчають продукти / © Freepik

В Україні стрімко дорожчають продукти харчування. За рік ціни стрибнули на 22%, а інфляція сягнула 16%.

Про це свідчить інфографіка War Infographics.

За даними Держстату та Національного банку України, лише у травні 2025 року рівень інфляції сягнув 15,9% у річному вимірі — це найвищий показник від квітня 2023 року. Основним фактором зростання цін стали продукти харчування, які за рік здорожчали на 22,1%.

Продукти б'ють по кишені: травнева інфляція в Україні сягнула максимуму — інфографіка

Які продукти побили рекорд за цінами

Найбільше в Україні зросли ціни на овочі та фрукти. Зокрема, фрукти лише за травень здорожчали на 17,6%, що пов’язують з холодною весною, зменшенням врожаю та зростанням витрат на логістику.

Національний банк залишив облікову ставку на рівні 15,5%, водночас прогнозуючи, що травневий сплеск інфляції стане піком. До кінця року інфляція має знизитися до 8,7%, а вже 2026-го — стабілізуватися на рівні 5%.

Станом на кінець 2024 року інфляція була значно нижчою — 6,5% р/р, однак упродовж весни 2025-го вона різко зросла.

Раніше аналітики зафіксували стрімку зміну цін на популярний овоч.

Водночас у липні українці можуть відчути зниження цін на деякі продукти, зокрема на томати, огірки, цибулю.

