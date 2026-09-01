Продукти в Україні можуть здорожчати через удари РФ: до чого готувати гаманці

В Україні можуть здорожчати продукти / © Pixabay

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Через постійні удари РФ по українській інфраструктурі бізнес змушений на ходу перекроювати логістичні ланцюги. Продовольства в країні вистачає, проте нові умови постачання можуть підняти ціни на продукти до 2,5%.

Про це в ефірі Суспільного заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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В Україні можуть здорожчати продукти унаслідок російських атак

Масовані обстріли завдали нищівного удару по логістиці. За оцінками Мінагрополітики, в окремих регіонах зруйновано до 90% складських потужностей. За підрахунками «Forbes Україна», ворог спопелив уже близько 400 тисяч квадратних метрів складів.

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Через російські удари горять запаси продуктів та інших товарів, а на полицях деяких супермаркетів тимчасово зменшується асортимент. Утім, українські підприємці заспокоюють: про жоден дефіцит не йдеться.

Аби вберегти продукти від знищення, аграрний сектор зміщує акценти й децентралізує постачання.

«Один з ключових елементів нової моделі постачання продовольства — розміщення невеликими партіями. Друге — пряма доставка безпосередньо від виробника до місця реалізації. Для нас важливо децентралізувати цей підхід, унеможливити масштабне одночасне руйнування великих обсягів продукції. Разом із тим, це дозволяє забезпечити українців необхідною продукцією вчасно та відповідної якості, щоб не було перебоїв із постачанням», — каже Висоцький.

Унаслідок такої перебудови торгівельні мережі оптимізують роботу, тому магазини можуть тримати менший вибір окремих товарів одразу. Проте дорожче пальне, складніші маршрути та зміна вартості складських послуг закладаються в кінцевий цінник.

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«Перехід до більш децентралізованої моделі постачання потребує додаткових транспортних витрат, що може вплинути на ціну товару. Також може змінитися вартість складських послуг. Водночас, за оцінкою Мінагрополітики, це не має призвести до суттєвого здорожчання продуктів — максимум до 2,5%», — пояснив Висоцький.

Росія знищує продовольчі склади

Нагадаємо, Росія цілеспрямовано знищує продовольчі склади та об’єкти логістики в Україні, через що втрати потужностей на окремих об’єктах сягають 90%.

Попри це, за словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, загрози системного дефіциту базових продуктів немає. Ритейл і постачальники адаптуються до умов війни, перебудовують маршрути й формати зберігання, хоча в окремих магазинах може тимчасово змінюватися асортимент.

Щодо компенсації збитків від знищеної продукції та додаткових витрат на нову логістику, міністр зазначив, що вони мають розподілятися паритетно між виробниками, дистриб’юторами й торгівельними мережами.

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