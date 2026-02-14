Продукти за "зимову тисячу": де можна придбати товари - список магазинів

Гроші. / © Національний банк України

Українці до 30 червня можуть витрачати отриману «зимову тисячу». Від середини грудня витратити цю грошову допомогу можна на продукти харчування.

У яких магазинах можна витратити «зимову тисячу», читайте у матеріалі ТСН.ua.

«Продукти харчування» є серед доступних категорій. Втім, не всю продукцію можна купити за ці гроші. Важливо, аби вони були українського виробництва. Система не проведе оплату, якщо товар імпортний. Заборонено купувати підакцизні товари — алкоголь чи тютюнові вироби.

Важливим нюансом є ще й те, що не у всім торгових точках можна розрахуватися «зимовою тисячею». Оплата відбувається через спеціальні MCC-коди. Український уряд затвердив перелік магазинів та супермаркетів.

MCC-коди:

5411 — супермаркети та бакалійні магазини;

5499 — ринки, магазини зі спецасортиментом, продаж напівфабрикатів, фірмових страв, продаж за допомогою торгових автоматів.

Зауважимо, на сайті «Зимової підтримки» наголошують, що перелік магазинів, де можна витрачати гроші з картки «Національний кешбек» постійно оновлюється. Наразі це:

