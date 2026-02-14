- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 199
- Час на прочитання
- 1 хв
Продукти за "зимову тисячу": де можна придбати товари - список магазинів
Кошти з картки «Національний кешбек», оформленої через «Дію» потрібно використати до 30 червня 2026 року.
Українці до 30 червня можуть витрачати отриману «зимову тисячу». Від середини грудня витратити цю грошову допомогу можна на продукти харчування.
У яких магазинах можна витратити «зимову тисячу», читайте у матеріалі ТСН.ua.
«Продукти харчування» є серед доступних категорій. Втім, не всю продукцію можна купити за ці гроші. Важливо, аби вони були українського виробництва. Система не проведе оплату, якщо товар імпортний. Заборонено купувати підакцизні товари — алкоголь чи тютюнові вироби.
Важливим нюансом є ще й те, що не у всім торгових точках можна розрахуватися «зимовою тисячею». Оплата відбувається через спеціальні MCC-коди. Український уряд затвердив перелік магазинів та супермаркетів.
MCC-коди:
5411 — супермаркети та бакалійні магазини;
5499 — ринки, магазини зі спецасортиментом, продаж напівфабрикатів, фірмових страв, продаж за допомогою торгових автоматів.
Зауважимо, на сайті «Зимової підтримки» наголошують, що перелік магазинів, де можна витрачати гроші з картки «Національний кешбек» постійно оновлюється. Наразі це:
Як повідомлялося, деяким українцям 40+ вже почали приходити запрошення на безплатний скринінг здоров’я. Вони отримають 2000 на медичне обстеження. Для цього варто оформити «Дія.Картку», на яку упродовж семи днів надійдуть кошти на обстеження.