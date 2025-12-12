- Дата публікації
Категорія
Гроші
Продукти здорожчають на 10%: ціни боляче вдарять по кишенях українців
У січні здорожчання торкнеться окремих груп продуктів.
Після новорічних свят в Україні очікується нове оновлення цінників.
Про це економіст Володимир Чиж розповів у коментарі «Новини.LIVE».
«Особливо це стосується вершкового масла, кисломолочних виробів та продукції, яка потребує зберігання або переробки. Відповідно, прогнозоване зростання цін відбудеться на рівні 7-10%», — сказав він.
Чиж пояснив, що хвилі підвищення цін не уникнути, адже витрати зростають. Зокрема, йдеться про корм для худоби, логістику, пальне й енергоносії — усі ці фактори безпосередньо впливають на формування вартості.
Крім того, через відключення світла виробникам доводиться закуповувати генератори і бензин, бо без холодильників молочні продукти швидко псуються.
Раніше повідомлялося, що тривалі відключення електроенергії в Україні можуть призвести до здорожчання продуктів харчування до 30%, насамперед молочної продукції та м’яса, що потребують постійного охолодження. Водночас овочі, зокрема картопля, залишатимуться більш стабільними в ціні і незначно змінять вартість.
На українському ринку наприкінці року традиційно відбувається зростання попиту. Це пов’язано з тим, що люди готуються до різдвяних та новорічних свят. Передсвятковий попит у грудні може підштовхнути ціни на 1,5-7% догори.