Продукти здорожчають на 10%: ціни боляче вдарять по кишенях українців

Ціни на продукти рвонуть догори / © pixabay.com

Після новорічних свят в Україні очікується нове оновлення цінників.

Про це економіст Володимир Чиж розповів у коментарі «Новини.LIVE».

«Особливо це стосується вершкового масла, кисломолочних виробів та продукції, яка потребує зберігання або переробки. Відповідно, прогнозоване зростання цін відбудеться на рівні 7-10%», — сказав він.

Чиж пояснив, що хвилі підвищення цін не уникнути, адже витрати зростають. Зокрема, йдеться про корм для худоби, логістику, пальне й енергоносії — усі ці фактори безпосередньо впливають на формування вартості.

Крім того, через відключення світла виробникам доводиться закуповувати генератори і бензин, бо без холодильників молочні продукти швидко псуються.

Раніше повідомлялося, що тривалі відключення електроенергії в Україні можуть призвести до здорожчання продуктів харчування до 30%, насамперед молочної продукції та м’яса, що потребують постійного охолодження. Водночас овочі, зокрема картопля, залишатимуться більш стабільними в ціні і незначно змінять вартість.

На українському ринку наприкінці року традиційно відбувається зростання попиту. Це пов’язано з тим, що люди готуються до різдвяних та новорічних свят. Передсвятковий попит у грудні може підштовхнути ціни на 1,5-7% догори.