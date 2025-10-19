ТСН у соціальних мережах

Продукти знову здорожчають: невтіший прогноз НБУ

Інфляційні очікування знову погіршилися: у II кварталі бізнес очікував на інфляцію на рівні 10,9%.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Продукти здорожчають

Продукти здорожчають / © pexels.com

Українські підприємства очікують стрімкого зростання споживчих цін у наступні 12 місяців. Керівники компаній прогнозують інфляцію на рівні 11,4%, що майже вдвічі перевищує офіційний прогноз НБУ.

Про це йдеться у звіті Нацбанку.

Найсуттєвішим чинником підвищення цін український бізнес називає воєнні дії — так вважають майже 80% керівників підприємств. Водночас дедалі більший вплив на зростання цін, за їхніми прогнозами, матиме коливання курсу гривні до іноземних валют — це зазначили 69,8% респондентів (у II кварталі 2025 року було 67,3%).

П’ятий квартал поспіль бізнес також фіксує посилення очікувань цін на світових ринках. Водночас другий квартал поспіль спостерігається послаблення прогнозів впливу податкових змін — лише 22,6% керівників підприємств вважають їх значним чинником зростання цін (у II кварталі 2025 року таких було 26,5%).

Раніше в НБУ повідомили, що економіка України сповільнилася. Основними чинниками, що стримують зростання економіки, залишаються наслідки повномасштабної війни.

