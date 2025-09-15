Проект держбюджету-2026: чи підвищать пенсії наступного року

Держбюджет / © ТСН

Кабінет міністрів України ухвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік у якому напрямками фінансування визначено індексацію пенсій, підтримку соціальних програм та демографічних ініціатив, допомогу ветеранам, розвиток бізнесу та агропромислового сектора, культурні проєкти та публічні інвестиції для модернізації країни.

Про це розповіла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

Зокрема, видатки на пенсійне забезпечення у наступному році складуть 1 трлн 27 млрд грн, що на 123,4 млрд грн більше, ніж у 2025 році. У бюджет закладено проведення індексації пенсій, що має забезпечити збереження купівельної спроможності пенсіонерів.

У соціальній сфері передбачено 467,1 млрд грн, що на 45,3 млрд грн більше, ніж у поточному році. Фінансування буде спрямовано на допомогу внутрішньо переміщеним особам, підтримку людей з інвалідністю, протезування, програми єЯсла та Пакунок школяра. Вперше передбачено окремий напрям — 24,5 млрд грн на підтримку демографічного розвитку, зокрема допологову допомогу, одноразові виплати при народженні дитини та допомогу для догляду за дитиною до одного року.

На ветеранську політику і соціальну інтеграцію учасників бойових дій виділено 17,9 млрд грн, що на 6,1 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Серед заходів: компенсації на житло для ветеранів з інвалідністю І та ІІ груп, фінансування ветеранських просторів, спеціалісти з супроводу ветеранів, а також 0,8 млрд грн на стоматологічну допомогу для цієї категорії.

Регіонам країни передбачено 871,9 млрд грн доходів громад, що на 162,3 млрд грн більше порівняно з 2025 роком. Міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам із загального фонду держбюджету у 2026 році складуть 289,3 млрд грн.

Підтримка бізнесу оцінюється у 41,5 млрд грн. Фінансування передбачає доступні кредити «5-7-9%», забезпечення українців житлом через програму «єОселя», створення індустріальних парків та надання грантів для українських виробників. Також продовжується програма Brave1 для підтримки розробників оборонних технологій.

Агропромисловий комплекс отримає 13,1 млрд грн, що на 3,5 млрд грн більше ніж у 2025 році. Серед заходів — гранти та компенсації відсотків за кредитами сільгоспвиробникам, а також 200 млн грн на дотації аграріям для компенсації до половини витрат на будівництво та реконструкцію систем зрошення.

На культуру заплановано 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн), включаючи підтримку створення контенту для утвердження національної ідентичності та зміцнення національної єдності. Принцип програми: «українське для українців і про Україну для світу».

Публічні інвестиції у відновлення та модернізацію країни становитимуть 45,9 млрд грн, що на 12,4 млрд грн більше, ніж у 2025 році, спрямовуючись на оновлення інфраструктури та розвиток стратегічно важливих секторів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, ще міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що в умовах війни та непередбачуваного розвитку подій дуже складно прогнозувати як потреби держбюджету, так і джерела його фінансування.