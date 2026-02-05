ТСН у соціальних мережах

Профспілка атомників наголошує: приватизація частки Енергоатома повинна обговорюватися з працівниками

Посеред, напевне, найважчої для української енергетики зими, масла у вогонь для галузі підлив очільник Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв. 

© Енергоатом

Посадовець заявив, що Україна готова до проведення приватизації великих державних компаній, зокрема до продажу 25% акцій НАЕК «Енергоатом». Ця інформація стала неочікуваною не лише для пересічних українців, а й для самих атомників. 

Голова профспілки АТ «НАЕК «Енергоатом» Сергій Снітков висловив колективну думку фахівців компанії: «На жаль, ми дізнаємося про це з новин. І це проблема. Подібні заяви є вкрай небезпечними з точки зору морально-психологічного стану в колективі. Такі фундаментальні рішення мають прийматися прозоро і обов’язково обговорюватися з представниками трудових колективів.

Він також додав, що в Енергоатомі готові до будь-яких варіантів, які запропонує Уряд: атомники налаштовані шукати компроміс у діалозі: «Але це має бути діалог, а не «сюрприз» у ранкових новинах», – зазначає Снітков.

Як приклад, Голова профспілки наводить комунікацію з владою щодо нового Трудового кодексу: Атомпрофспілка входить до нещодавно створеного комітету і працює над текстом майбутнього законопроєкту, аби нова ітерація враховувала і потреби працівників.

Крім того, Сергій Снітков закликав відмежовувати звинувачення щодо окремих посадовців компанії від 30-тисячного колективу: «Це люди, які не мають жодного відношення до закупівель чи фінансових потоків. Це обхідники обладнання, оператори Блочних щитів керування, інженери реакторних і турбінних цехів, ремонтний персонал. Це висококласні фахівці, еліта інженерної думки, які щодня, часто під сиренами, забезпечують роботу блоків на максимальній потужності».

Детальніше в інтерв’ю

