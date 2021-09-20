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Прогноз курсу долара і євро на тиждень: які фактори провокують зміни

Прогноз курсу долара і євро на тиждень: які фактори провокують зміни

УНІАН

Перші негативні "дзвіночки" починають проявлятися вже зараз і це потрібно враховувати і бізнесу, і населенню.

Поки що з гривнею все добре, курс досить стабільний, але є багато серйозних викликів, здатних швидко змінити ситуацію в гіршу сторону для національної валюти.

Більш детально про те, чому новий тиждень на валютному ринку багато в чому визначить тренд щодо курсу долара на українському міжбанку як мінімум до середини жовтня - розповіли на сайті Мінфін

Фактори, що будуть впливати на курс в найближчі дні:

  • Психологічний. За останні кілька тижнів валюта вже не настільки сильно просідає, як це було влітку. Багато в чому завдяки старанням самого НБУ.
  • Аукціон Мінфіну по розміщенню ОВДП 21 вересня і поведінка нерезидентів на первинному і вторинному ринках.
  • Завершеня періоду податкових платежів у клієнтів і початок виплат основних сум відшкодувань ПДВ експортерам.
  • Інтервенціі НБУ, поведінка спекулянтів, ліквідність банківської системи і місія МВФ.

 Глобальні зміни на ринку:

  • Сприятлива кон'юнктура для нашого експорту на світових ринках зберігається, але починає працювати фактор наближення опалювального сезону. Збільшуються покупки валюти імпортерами. На ринку енергоносіїв для України погані новини ціни на нафту закріпилися вище $70 за барель і прямують до нової мети у $80 до середини жовтня. Ціна на газ у Європі ставить нові антирекорди і перевищила поріг в $900. Ситуація з запасами вугілля для теплоелектростанцій також залишає бажати кращого. Все це збільшить попит на валюту на торгах і "тиснутиме" на курс.
  • Поки що не спрацював ефект вересневого підвищення облікової ставки НБУ до 8,5% річних.
  • Поступово зростає попит на готівкову валюту з боку громадян. Хтось купує валюту для своїх туристичних поїздок навіть у період пандемії; хтось побоюється можливого сезонного зростання курсу і хоче навіть на цьому заробити; хтось, хоча поки що й тримає кошти на поточних гривневих рахунках, але в будь-який момент через банківські мобільні додатки готовий купувати валюту за будь-яких можливих коливань котирувань на міжбанку. "Гарячий" і практично некерований попит на валюту з боку населення за будь-яких негативних подій завжди був ахіллесовою п'ятою нашого валютного ринку і банків загалом.
  • Наближення змін політики ФРС США та ЄЦБ, потенційне подорожчання ресурсів на світовому ринку капіталу на тлі відновлення економіки Китаю. Якщо фактор пандемії не внесе нових негативних поправок у розвиток світової економіки, то це призведе до поступового згортання політики "кількісного пом'якшення" і до корекції на світових фондових ринках. Вартість американських казначейських зобов'язань зросте, що знизить обсяги вільної ліквідності у інвесторів, так як вони почнуть їх активно скуповувати. Як наслідок, підвищення вартості запозичень для країн, що розвиваються, в тому числі і для України. Відновлення економіки Китаю призводить до зростання попиту на енергоносії, що є невигідним для України. У цьому випадку нам доведеться більше платити за енергоносії на тлі значного припливу китайських товарів на наш ринок. Як наслідок - зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі і додаткове "вимивання" валюти з України.

Всі перераховані вище фактори носять системний характер і негативно впливатимуть на українську економіку і валютний ринок як мінімум до кінця цього року. Перші негативні "дзвіночки" починають проявлятися вже зараз і це потрібно враховувати в своїй діяльності і бізнесу, і населенню.

Мінфін прогнозує на 20-24 вересень коридор:

  • за готівковим доларом: в обмінниках фінкомпаній в межах 26,55 - 26,90 гривень при спреді від 15 до 20 копійок і в банках 26,50 - 26,95 гривень при спреді в межах до 25 копійок.
  • за готівковим євро: в обмінниках фінкомпаній в межах 31,15 - 31,75 гривень при спреді в межах до 20 - 25 копійок і в банках 31,10 - 31,85 гривень при спреді до 30 копійок.

Нагадаємо, в Україні продовжують зростати ціни на продукти: вже другий місяць в Україні інфляція у річному вимірі становить понад 10%, а зростання вартості продовольства – понад 12%. Хоча у серпні індекс споживчих цін лишився на рівні липня, це пов’язано винятково із сезонним здешевленням овочів та фруктів.

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