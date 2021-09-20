Прогноз курсу долара і євро на тиждень: які фактори провокують зміни

Прогноз курсу долара і євро на тиждень: які фактори провокують зміни

Перші негативні "дзвіночки" починають проявлятися вже зараз і це потрібно враховувати і бізнесу, і населенню.

Поки що з гривнею все добре, курс досить стабільний, але є багато серйозних викликів, здатних швидко змінити ситуацію в гіршу сторону для національної валюти.

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Більш детально про те, чому новий тиждень на валютному ринку багато в чому визначить тренд щодо курсу долара на українському міжбанку як мінімум до середини жовтня - розповіли на сайті Мінфін.

Фактори, що будуть впливати на курс в найближчі дні:

Психологічний. За останні кілька тижнів валюта вже не настільки сильно просідає, як це було влітку. Багато в чому завдяки старанням самого НБУ.

Аукціон Мінфіну по розміщенню ОВДП 21 вересня і поведінка нерезидентів на первинному і вторинному ринках.

Завершеня періоду податкових платежів у клієнтів і початок виплат основних сум відшкодувань ПДВ експортерам.

Інтервенціі НБУ, поведінка спекулянтів, ліквідність банківської системи і місія МВФ.

Глобальні зміни на ринку:

Сприятлива кон'юнктура для нашого експорту на світових ринках зберігається, але починає працювати фактор наближення опалювального сезону. Збільшуються покупки валюти імпортерами. На ринку енергоносіїв для України погані новини - ціни на нафту закріпилися вище $70 за барель і прямують до нової мети у $80 до середини жовтня. Ціна на газ у Європі ставить нові антирекорди і перевищила поріг в $900. Ситуація з запасами вугілля для теплоелектростанцій також залишає бажати кращого. Все це збільшить попит на валюту на торгах і "тиснутиме" на курс .

для України - закріпилися вище $70 за барель і прямують до нової мети у $80 до середини жовтня. у Європі ставить нові антирекорди і перевищила поріг в $900. Ситуація з запасами вугілля для теплоелектростанцій також залишає бажати кращого. . Поки що не спрацював ефект вересневого підвищення облікової ставки НБУ до 8,5% річних.

Поступово зростає попит на готівкову валюту з боку громадян. Хтось купує валюту для своїх туристичних поїздок навіть у період пандемії; хтось побоюється можливого сезонного зростання курсу і хоче навіть на цьому заробити; хтось, хоча поки що й тримає кошти на поточних гривневих рахунках, але в будь-який момент через банківські мобільні додатки готовий купувати валюту за будь-яких можливих коливань котирувань на міжбанку. "Гарячий" і практично некерований попит на валюту з боку населення за будь-яких негативних подій завжди був ахіллесовою п'ятою нашого валютного ринку і банків загалом.

Хтось купує валюту для своїх туристичних поїздок навіть у період пандемії; хтось побоюється можливого сезонного зростання курсу і хоче навіть на цьому заробити; хтось, хоча поки що й тримає кошти на поточних гривневих рахунках, але в будь-який момент через банківські мобільні додатки готовий купувати валюту за будь-яких можливих коливань котирувань на міжбанку. "Гарячий" і практично некерований попит на валюту з боку населення за будь-яких негативних подій завжди був ахіллесовою п'ятою нашого валютного ринку і банків загалом. Наближення змін політики ФРС США та ЄЦБ, потенційне подорожчання ресурсів на світовому ринку капіталу на тлі відновлення економіки Китаю. Якщо фактор пандемії не внесе нових негативних поправок у розвиток світової економіки, то це призведе до поступового згортання політики "кількісного пом'якшення" і до корекції на світових фондових ринках. Вартість американських казначейських зобов'язань зросте, що знизить обсяги вільної ліквідності у інвесторів, так як вони почнуть їх активно скуповувати. Як наслідок, підвищення вартості запозичень для країн, що розвиваються, в тому числі і для України. Відновлення економіки Китаю призводить до зростання попиту на енергоносії, що є невигідним для України. У цьому випадку нам доведеться більше платити за енергоносії на тлі значного припливу китайських товарів на наш ринок. Як наслідок - зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі і додаткове "вимивання" валюти з України.

Всі перераховані вище фактори носять системний характер і негативно впливатимуть на українську економіку і валютний ринок як мінімум до кінця цього року. Перші негативні "дзвіночки" починають проявлятися вже зараз і це потрібно враховувати в своїй діяльності і бізнесу, і населенню.

Мінфін прогнозує на 20-24 вересень коридор:

за готівковим доларом : в обмінниках фінкомпаній в межах 26,55 - 26,90 гривень при спреді від 15 до 20 копійок і в банках 26,50 - 26,95 гривень при спреді в межах до 25 копійок.

: в обмінниках фінкомпаній в межах 26,55 - 26,90 гривень при спреді від 15 до 20 копійок і в банках 26,50 - 26,95 гривень при спреді в межах до 25 копійок. за готівковим євро: в обмінниках фінкомпаній в межах 31,15 - 31,75 гривень при спреді в межах до 20 - 25 копійок і в банках 31,10 - 31,85 гривень при спреді до 30 копійок.

Нагадаємо, в Україні продовжують зростати ціни на продукти: вже другий місяць в Україні інфляція у річному вимірі становить понад 10%, а зростання вартості продовольства – понад 12%. Хоча у серпні індекс споживчих цін лишився на рівні липня, це пов’язано винятково із сезонним здешевленням овочів та фруктів.

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