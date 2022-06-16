Прогноз невтішний: експерт розповів, що восени буде з доларом в Україні

Прогноз невтішний: експерт розповів, що восени буде з доларом в Україні

У найближчі півроку справжній курс долара до гривні може "погладшати" ще на 15% і восени досягти позначки в 40 гривень.

Водночас зміцнення гривні малоймовірне.

Такий валютний прогноз в коментарі сайту "Сьогодні" дав фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Зміцнення гривні вище 30 грн/дол. експерт не очікує і називає такий варіант неможливим.

"Мало того, що це неможливо, це ще й небажано. Тому що відновлення економіки - це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація", - пояснює Кущ.

Нагадаємо, Національний банк України від 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більше, ніж на 10%.

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