"Програма 5-7-9": стало відомо, скільки підприємцям видали кредитів на розвиток бізнесу

Загальна сума фінансування становить понад 70 мільярдів гривень.
Майже 27 тисяч кредитів отримали українські підприємці за програмою "Доступні кредити 5-7-9".
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 16 листопада.
Зазначається, що найбільше представники малого та середнього бізнесу брали гроші на антикризові заходи – понад 40 мільярдів гривень. А от на інвестиційні проєкти банки видали трохи більше як 8 мільярдів гривень.
Нагадаємо, ініційована президентом програма "Доступного кредитування" стартувала в лютому 2020 року. Гроші видають для підтримки малого та мікробізнесу України.
Читайте також:
- Чому не зникає пандемія коронавірусу і навіть набирає обертів в Україні - лікар відповів
- Є "висока ймовірність" нового вторгнення Росії на територію України - дані західних спецслужб
- Зима вже близько: синоптики розповіли українцям, до якої погоди готуватися у найхолоднішу пору року