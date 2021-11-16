"Програма 5-7-9": стало відомо, скільки підприємцям видали кредитів на розвиток бізнесу

"Програма 5-7-9": стало відомо, скільки підприємцям видали кредитів на розвиток бізнесу

Загальна сума фінансування становить понад 70 мільярдів гривень.

Майже 27 тисяч кредитів отримали українські підприємці за програмою "Доступні кредити 5-7-9".

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 16 листопада.

Зазначається, що найбільше представники малого та середнього бізнесу брали гроші на антикризові заходи – понад 40 мільярдів гривень. А от на інвестиційні проєкти банки видали трохи більше як 8 мільярдів гривень.

Нагадаємо, ініційована президентом програма "Доступного кредитування" стартувала в лютому 2020 року. Гроші видають для підтримки малого та мікробізнесу України.

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