Прогноз курсу долара на 2026 рік: чи варто купувати валюту

Протягом 2026 року курс гривні до долара залишатиметься відносно стабільним, попри економічну невизначеність та глобальні коливання валютних ринків.

Про це повідомив доцент кафедри економічної теорії Чернівецького національного університету Богдан Сторощук в етері Ми Україна.

«Прогноз орієнтовний, що середній курс протягом року це є плюс-мінус 45 гривень за долар», — зазначив Сторощук.

Він додав, що до кінця року курс гривні до долара не перевищить того рівня, який наразі має гривня до євро: «Тобто буде не більше плюс-мінус 47 гривень за долар».

